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Mañanera de Sheinbaum: 2 de septiembre del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la CDMX

Claudia Sheinbaum este miércoles en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este miércoles en conferencia de prensa. Foto: Especial.
Por:
Claudia Arellano

Este miércoles 2 de septiembre de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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