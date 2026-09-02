Con 16 años de edad, el piloto mexicano Piero Belsasso ha recorrido un camino que comenzó casi una década atrás, cuando se subió por primera vez a un kart de renta. Actualmente compite en la categoría Senior, suma experiencia internacional en Europa y se prepara para enfrentar uno de los retos más importantes de su trayectoria: dar el salto del kartismo hacia las Fórmulas.

Desde muy pequeño mostró una marcada afición por los automóviles. A los siete años tuvo su primer contacto con el kartismo y, poco a poco, aquella experiencia recreativa comenzó a convertirse en una vocación deportiva. A los nueve años probó por primera vez un kart profesional y dos años más tarde tuvo su propio vehículo de competencia. Desde entonces, su trayectoria está marcada por un proceso constante de aprendizaje y evolución.

Piero Belsasso agradece el respaldo de Jack Landsmanas Stern y Carlos Slim Domit ı Foto: Cortesía

Piero Belsasso comenzó en la categoría de Novatos, avanzó posteriormente a Junior y hoy compite en Senior, uno de los niveles más exigentes del kartismo nacional. Cada ascenso ha supuesto adaptarse a nuevas exigencias, rivales con mayor experiencia y niveles de competencia cada vez más altos.

Su desarrollo no se limita solamente a México. En 2025 llevó su preparación a Europa, donde participó en campeonatos internacionales como WSK y ROK, enfrentándose a pilotos de distintos países y sumando experiencia en algunos de los escenarios más competitivos del kartismo. Durante esa etapa logró avanzar a finales y, además, realizó sus primeros tests en Fórmula 4, un paso que marcó su acercamiento inicial al mundo de los monoplazas.

Piero Belsasso agradece el respaldo de Jack Landsmanas Stern y Carlos Slim Domit ı Foto: Cortesía

El pasado fin de semana, Piero Belsasso abrió la nueva temporada del Campeonato Nacional KBR con una actuación sobresaliente. El piloto mexicano consiguió la pole position, se impuso en la precarrera y cerró la jornada con la victoria en la carrera final. Tres instancias y tres primeros lugares que reflejan el trabajo acumulado durante los últimos años.

El crecimiento de jóvenes pilotos como Belsasso también comienza a atraer el respaldo de iniciativas privadas enfocadas no sólo en el rendimiento deportivo, sino en su formación integral. Entre ellas se encuentra la Fundación Pablo Landsmanas, que bajo el impulso de Jack Landsmanas Stern, CEO de Corporativo Kosmos, desarrolla un programa de becas educativas vinculadas al crecimiento de deportistas mexicanos.

Piero Belsasso agradece el respaldo de Jack Landsmanas Stern y Carlos Slim Domit ı Foto: Cortesía

El planteamiento parte de una idea sencilla: acompañar el talento deportivo con oportunidades académicas que permitan a los jóvenes construir una trayectoria más completa, dentro y fuera de la competencia. La iniciativa busca que el apoyo a los deportistas no se limite al patrocinio o a la participación en competencias, sino que incluya herramientas de formación que puedan acompañarlos durante distintas etapas de su desarrollo.

En ese contexto, Piero ha reconocido el respaldo que ha recibido para continuar avanzando en su carrera y ha agradecido particularmente el apoyo de la Fundación Pablo Landsmanas, de Jack Landsmanas Stern y de Carlos Slim Domit.

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Piero Belsasso agradece el respaldo de Jack Landsmanas Stern y Carlos Slim Domit ı Foto: Cortesía

A sus 16 años, Piero Belsasso se encuentra en un punto de transición. Después de casi una década en el kartismo, su objetivo es continuar sumando experiencia y prepararse para competir en categorías de Fórmula. Sus primeras pruebas en Fórmula 4 abrieron esa puerta. Ahora, cada carrera, cada resultado y cada etapa de preparación forman parte de un proceso que busca llevarlo a un nivel superior del automovilismo.

El camino comenzó cuando tenía siete años y se subió por primera vez a un kart. Nueve años después, Piero Belsasso sigue detrás del volante. Sólo que ahora la meta es distinta: convertir una pasión de infancia en una carrera profesional y llevar el nombre de México cada vez más lejos en el automovilismo internacional.

Piero Belsasso

Lugar de nacimiento: CDMX

Fecha de nacimiento: 26 de junio de 2010

Edad: 16 años

Momentos importantes

2026: Se coronó campeón en KBR.

2025: Debutó en la categoría Senior FK , en la que fue segundo lugar en KBR. Compitió internacionalmente en el ACI Italian Karting Championship y WSK.

2024: Representó a México en los FIA Motorsport Games de kartismo en Valencia, España. Obtuvo el primer lugar en una fecha en KBR de SKUSA México.

2023: Debutó en competencias estatales y nacionales, donde logró el top 5 en su primera carrera nacional y el campeonato estatal.