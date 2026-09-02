Tras 5 años, América tiene su revancha ante Rayados

Las Águilas del América son actualmente el equipo a vencer en la Liga MX y en la Leagues Cup. El cuadro dirigido por Guillermo Almada se mantiene invicto en ambos torneos y, para muchos, se ha convertido en el favorito para levantar el título internacional, algo que se le negó siempre con André Jardine.

Los de Coapa chocan ante los Rayados del Monterrey esta noche en Estados Unidos y tienen el escenario perfecto para tomar revancha, después de que hace cinco años el cuadro regiomontano les robó las ilusiones a los millones y los derrotó en la final de la Concachampions, por lo que accedieron al Mundial de Clubes.

Después de cinco años, las Águilas pueden cobrar venganza y eliminar al Monterrey. En las semifinales de la Leagues Cup, el último duelo para conocer a los finalistas se realizará en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.

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El dato: El defensor uruguayo Sebastián Cáceres se convirtió en nuevo jugador del Celta de Vigo de España, cerrando una etapa de seis años como elemento de las Águilas.

Antes del partido entre América y Monterrey, el entrenador de los regios, Matías Almeyda, habló sobre lo difícil que será el duelo ante los capitalinos, a quienes calificó como el mejor equipo de la competencia. “Tenemos que hacer un partido casi perfecto porque enfrentamos, como va el torneo hoy, al mejor equipo. Hoy ellos marcan que son los mejores, por números, algunas estadísticas, por puntos, por victorias, porque no perdieron. Eso no es casualidad; estamos frente a un equipo que está bien dirigido, un equipo que es bastante agresivo sin balón, donde todos corren, tienen disciplina, están ordenados y, por línea, están muy bien. En defensa, en el medio y tienen un ataque bastante peligroso”, dijo El Pelado.

El América está urgido de un torneo internacional, pues el último que consiguieron fue hace precisamente una década, ya que su más cercano trofeo en esta clase de torneos fue en la temporada 2015-2016, cuando vencieron a los Tigres.

2 goles acumula Brian Rodríguez en el Apertura 2026

En los últimos años, el fútbol mexicano ha visto un intenso duelo entre dos de sus más grandes clubes. Monterrey ha mostrado un dominio notable en las fases de eliminación directa, superando a su rival en tres de los últimos cuatro encuentros de este tipo en siete años.

El camino hacia la victoria de los Rayados no solo se ha cimentado en su habilidad táctica, sino también en su capacidad para enfrentar adversidades.

La calidad ofensiva de ambos equipos es innegable. En lo que va de la temporada, las Águilas han registrado 21 goles en 10 partidos, destacándose por su capacidad para crear oportunidades de gol en situaciones críticas. Por su parte, Monterrey acumula 20 goles, lo que habla de un ataque igualmente potente. Sin embargo, la diferencia más significativa entre ambos se encuentra en el aspecto defensivo. Mientras que el América mantiene su portería en gran medida a salvo, con sólo cinco goles en contra, Monterrey suma más dificultades, tras recibir 15 tantos. Esta disparidad en la defensa podría ser crucial en el desenlace del partido, ya que el equipo que logre mantener un mayor orden defensivo probablemente tendrá la ventaja para avanzar hacia la final.

Por su parte, en un verdadero choque de trenes en el Dignity Health Sports Park en California, se enfrentarán León y Toluca. La Fiera mantiene un paso perfecto en esta Leagues Cup, suma cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, considerando también la Liga MX, y atraviesa un gran momento que buscará coronar con el título.

Los pupilos de Javier Gandolfi vienen de empatar ante el Atlante en el torneo local; sin embargo, mantienen el buen nivel que los ha llevado a ubicarse en el séptimo lugar de la Liga MX con 10 puntos. Esta vez, no obstante, tendrán enfrente a un rival muy complicado que pelea al lado de Mohamed por grandes trofeos nacionales e internacionales.

América y Toluca son dos de las plantillas mejor valuados en el campenato y, por lo mismo, a la final.

Erik Lira no cumple sueño europeo

Erik Lira se quedó a segundo de ser nuevo juador del Mónaco de la Ligue 1 de Francia. Su traspaso se cayó de manera definitiva y por el momento se mantendrá en el Cruz Azul de la Liga MX. El movimiento no se pudo realizar porque el equipo del Principado no logró darle salida al estadounidense Folarin Balogun.

“Lo siento mucho. Se cayó el fichaje en los últimos minutos del mercado. Ya había presentado exámenes médicos y tenía prácticamente todo firmado”, dijo Adrián Esparza.

El Mónaco y Cruz Azul tenían un acuerdo total por los servicios del mundialista. Se dice que el club francés compraría el 80 por ciento de la carta del futbolista mexicano y La Máquina iba a conservar el 20 por ciento de una venta futura.

Por el momento, Erik Lira no cumplirá su sueño, pues no hay otra oferta del futbol de Europa y el mercado de fichajes está cerrando.

“Nunca hubo otra oferta europea por Érik Lira siempre fue el Mónaco, y aquí vale la pena cuestionarse seriamente la decisión del jugador de elegir una agencia de Tiktokers en lugar lo que hizo la Hormiga con Roc Nation, la agencia más grande del mundo. Enorme diferencia”, añadió en X el comentarista deportivo.