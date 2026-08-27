México no frenará retiro de visas, pero denunciará decisiones con trasfondo político

México no puede impedir que Estados Unidos retire visas a ciudadanos mexicanos, porque se trata de una decisión soberana de ese país, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre la posibilidad de establecer una estrategia diplomática o consular para proteger a comunidades fronterizas ante el aumento de revisiones y cancelaciones de esos permisos.

La mandataria explicó, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, que su administración puede brindar acompañamiento a los connacionales mediante canales diplomáticos y consulares, pero no tiene facultades para modificar una resolución adoptada por las autoridades estadounidenses. “La decisión de aprobar, negar o retirar una visa es soberana de un Estado”, señaló durante su conferencia matutina.

Ese límite, precisó, no impide que México fije una postura cuando considere que una cancelación responde a motivaciones políticas. “En el caso de personas en donde suponemos que hay intereses de este tipo, y no hay otro trasfondo, siempre lo vamos a informar y a denunciar”, afirmó Sheinbaum, quien añadió que ese criterio ya se ha aplicado en ocasiones anteriores..

Sheinbaum también precisó que el margen de actuación cambia cuando ciudadanos mexicanos buscan obtener una visa para visitar a familiares en Estados Unidos. En esos casos, explicó, las autoridades pueden brindar apoyo mediante los canales diplomáticos y consulares existentes, sin que esa intervención garantice que Washington conceda el permiso.

Para comunidades fronterizas como Tijuana y Mexicali, donde el cruce cotidiano tiene efectos familiares y económicos, Sheinbaum dejó claro que México puede acompañar gestiones, pero no modificar la resolución final de las autoridades estadounidenses. “La definición de si se da visa o no se da es decisión soberana de un gobierno”, reiteró.

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FGR