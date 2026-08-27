México no frenará retiro de visas, pero denunciará decisiones con trasfondo político

México no puede impedir que Estados Unidos retire visas a ciudadanos mexicanos, porque se trata de una decisión soberana de ese país, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre la posibilidad de establecer una estrategia diplomática o consular para proteger a comunidades fronterizas ante el aumento de revisiones y cancelaciones de esos permisos.
La mandataria explicó, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, que su administración puede brindar acompañamiento a los connacionales mediante canales diplomáticos y consulares, pero no tiene facultades para modificar una resolución adoptada por las autoridades estadounidenses. “La decisión de aprobar, negar o retirar una visa es soberana de un Estado”, señaló durante su conferencia matutina.
Ese límite, precisó, no impide que México fije una postura cuando considere que una cancelación responde a motivaciones políticas. “En el caso de personas en donde suponemos que hay intereses de este tipo, y no hay otro trasfondo, siempre lo vamos a informar y a denunciar”, afirmó Sheinbaum, quien añadió que ese criterio ya se ha aplicado en ocasiones anteriores..
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Sheinbaum también precisó que el margen de actuación cambia cuando ciudadanos mexicanos buscan obtener una visa para visitar a familiares en Estados Unidos. En esos casos, explicó, las autoridades pueden brindar apoyo mediante los canales diplomáticos y consulares existentes, sin que esa intervención garantice que Washington conceda el permiso.
Para comunidades fronterizas como Tijuana y Mexicali, donde el cruce cotidiano tiene efectos familiares y económicos, Sheinbaum dejó claro que México puede acompañar gestiones, pero no modificar la resolución final de las autoridades estadounidenses. “La definición de si se da visa o no se da es decisión soberana de un gobierno”, reiteró.
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FGR