Claudia Sheinbaum se reúne con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa; presenta avances

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirma su compromiso con la verdad y la justicia en el emblemático caso Ayotzinapa. En un encuentro crucial con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, se presentaron los avances más recientes de las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a los jóvenes.

La reunión, celebrada en la Ciudad de México el 27 de agosto de 2026, contó con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y representantes de organismos como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), además de organizaciones de derechos humanos mexicanas clave como Tlachinollan y Centro Prodh.

Durante el encuentro, se detallaron cuatro líneas prioritarias que guían las diligencias actuales, incluyendo nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de actores relevantes. Estos trabajos buscan fortalecer la investigación y aportar nuevos elementos para entender lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Las familias de los normalistas expusieron sus inquietudes sobre la información presentada y las actividades previstas para el próximo 26 de septiembre, fecha que marca el 12.º aniversario de la desaparición de los jóvenes.

Ante ellas, el gobierno reconoció que el caso Ayotzinapa “representa una herida abierta para las familias y para el pueblo de México”. Para sanar esta herida, se agotarán todas las líneas de investigación, se fortalecerán las tareas de búsqueda y se agilizará el análisis de la información.

Además, se intensificarán las gestiones con gobiernos extranjeros para concretar extradiciones pendientes, como la de Ulises Bernabé, quien fungía como juez de Barandilla en Iguala en 2014. Se anunció que, previo a la movilización del 26 de septiembre, se entregará a las familias un informe actualizado con los avances y resultados más recientes.

El Gobierno de México mantendrá comunicación directa y transparente con las familias, reiterando que Ayotzinapa es una prioridad de Estado. Se continuarán las acciones necesarias para conocer la verdad, localizar a los jóvenes y garantizar la justicia que México exige.

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JVR