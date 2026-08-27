Rosa Icela Rodríguez encabeza seguimiento a nuevas investigaciones por Ayotzinapa

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participó en la reunión que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Palacio Nacional, como parte del seguimiento que el Gobierno de México mantiene a las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes.

El encuentro se realizó a un mes de que se cumplan 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y tuvo como uno de sus principales objetivos presentar a las familias los avances de las nuevas líneas de investigación, incluidas las relacionadas con recientes detenciones y el análisis de registros de comunicaciones telefónicas.

La participación de Rodríguez adquiere relevancia debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum le solicitó trabajar para que pueda ofrecerse información pública sobre las nuevas líneas de investigación antes del próximo 26 de septiembre, siempre que ello no afecte los procesos que se encuentran en curso.

Como titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez forma parte del equipo encargado de mantener la interlocución del Gobierno federal con las familias de los estudiantes desaparecidos y las organizaciones que las acompañan.

Madres y padres buscadores de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos ı Foto: Cuartoscuro

En el encuentro participaron también el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán; integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como la representante adjunta de ONU-DH en México, Maia Campbell.

También acudieron representantes de Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz.

Previo al encuentro, la presidenta Sheinbaum había adelantado que se informaría a las familias sobre las nuevas investigaciones y las recientes detenciones relacionadas con el caso, incluida la indagatoria que llevó a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

La mandataria también señaló que había solicitado a Rosa Icela Rodríguez trabajar en la posibilidad de que se presente un informe público sobre las líneas de investigación desarrolladas durante su administración, en coordinación con la Fiscalía General de la República y cuidando que su difusión no interfiera con los procedimientos legales.

Este informe podría darse a conocer antes del 12.º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, previsto para el próximo 26 de septiembre.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, destacó las acciones de atención a las causas y los resultados del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. ı Foto: Presidencia

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de intensificar las gestiones con gobiernos extranjeros para concretar extradiciones pendientes de personas relacionadas con el caso.

Entre ellas se encuentra Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala en 2014.

El Gobierno federal sostuvo que continuará agotando las líneas de investigación y fortalecerá las labores de búsqueda, además de acelerar el análisis de la información obtenida durante las nuevas diligencias.

Las autoridades reconocieron ante los familiares que Ayotzinapa continúa siendo una herida abierta para las familias y para el país, por lo que refrendaron el compromiso de combatir la impunidad y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Aunque el Gobierno federal reportó avances en distintas líneas de investigación, la representación de las familias consideró que todavía existe poca información relacionada con el principal objetivo de las indagatorias: conocer el paradero de los 43 estudiantes.

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MSL