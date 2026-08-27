Sheinbaum promete avances a padres de los 43 de Ayotzinapa antes del 26 de septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este jueves con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, quienes acudieron a Palacio Nacional para conocer los avances en las investigaciones y reiterar su exigencia de verdad y justicia.

Los familiares llegaron en distintos grupos al recinto presidencial, donde mantienen su demanda para que las autoridades esclarezcan el paradero de sus hijos y determinen qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014.

Antes de ingresar a Palacio Nacional, Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete González, afirmó que las familias no han depositado su confianza de manera plena en las autoridades y que continuarán recurriendo a los mecanismos legales para exigir justicia.

“Confianza nunca ha habido, hay que apostarle a los elementos legales que podamos tener para seguir exigiendo justicia”, declaró brevemente.

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Luego de casi tres horas y media de reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa recibieron información sobre los… pic.twitter.com/kosceHV5ed — Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2026

Esta mañana durante su conferencia presidencial, Sheinbaum Pardo adelantó que durante la reunión se presentarían a las familias los avances de nuevas líneas de investigación, así como información relacionada con las detenciones que se han realizado recientemente.

“El día de hoy se le informará a los padres y madres de familia cómo fue que se hizo la investigación para llegar a esta detención por parte del fiscal que lleva el caso y otras líneas de investigación que hay”, señaló.

El encuentro ocurre a menos de un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los casos de violaciones graves a los derechos humanos que mayor presión ha generado sobre distintos gobiernos federales y que continúa sin una resolución definitiva sobre el paradero de los normalistas.

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MSL