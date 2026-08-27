Onda tropical 32 provoca alerta por climas extremos en 15 estados

Este jueves se espera que el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica en el noreste del país, lo que ocasionará fuertes lluvias en al menos 15 estados del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó; en su aviso número 477, que este jueves se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, y chubascos con lluvias puntuales fuertes en al menos 15 estados el país.

Las lluvias de este jueve podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posibe caída de granizo que podría generar encharcamientos e inundaciones; además, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

⚠️El #SMNmx mantiene en vigilancia dos zonas de baja presión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano Pacífico.



🌀Además, se prevé la formación de una tercera zona de baja presión al suroeste de #Jalisco, #Colima y #Michoacán. pic.twitter.com/wl9WkQ45WF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

Pronóstico del clima 27 de agosto

De acuerdo con el SMN, la onda tropical número 32 se encuentra en el sur y sureste del país, lo que propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas al occidente, centro, oriente, sur y sureste.

Además, un sistema frontal se encuentra aroximándose a la frontera norte de México, y un canal de baja presión sobre el noreste, por lo que estos también generarán lluvias y chubascos.

El pronóstico de lluvia para este 27 de agosto es el siguiente:

Centro de Sinaloa, suroeste de Jalisco, Colima, centro y sur de Michoacán, este de Guerrero, oeste y este de Oaxaca, sur de Veracruz, oeste de Tabasco, norte de Campeche, y el este y norte Yucatán: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros

Centro y sur de Sonora, norte y centro de Nayarit, sureste de Puebla, sur y este de Chiapas, y norte y centro de Quintana Roo: Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros

Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala: Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros

Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo: Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros

Se pronostican #Lluvias, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h en zonas del noroeste, norte y noreste del país. pic.twitter.com/70DAJ8AONw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

En cuanto al viento, el pronóstico de este jueves es el siguiente:

Viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora: Sonora, Coahuila y Oaxaca, istmo de Tehuantepec.

Viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora: Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora: Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco

Se pronostican #Lluvias, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h en zonas del noroeste, norte y noreste del país. pic.twitter.com/70DAJ8AONw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

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