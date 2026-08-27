Onda tropical 32 provoca alerta por climas extremos en 15 estados

Este jueves se espera que el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica en el noreste del país, lo que ocasionará fuertes lluvias en al menos 15 estados del territorio nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó; en su aviso número 477, que este jueves se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, y chubascos con lluvias puntuales fuertes en al menos 15 estados el país.
Las lluvias de este jueve podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posibe caída de granizo que podría generar encharcamientos e inundaciones; además, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
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Pronóstico del clima 27 de agosto
De acuerdo con el SMN, la onda tropical número 32 se encuentra en el sur y sureste del país, lo que propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas al occidente, centro, oriente, sur y sureste.
Además, un sistema frontal se encuentra aroximándose a la frontera norte de México, y un canal de baja presión sobre el noreste, por lo que estos también generarán lluvias y chubascos.
El pronóstico de lluvia para este 27 de agosto es el siguiente:
- Centro de Sinaloa, suroeste de Jalisco, Colima, centro y sur de Michoacán, este de Guerrero, oeste y este de Oaxaca, sur de Veracruz, oeste de Tabasco, norte de Campeche, y el este y norte Yucatán: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros
- Centro y sur de Sonora, norte y centro de Nayarit, sureste de Puebla, sur y este de Chiapas, y norte y centro de Quintana Roo: Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros
- Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala: Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros
- Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo: Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros
En cuanto al viento, el pronóstico de este jueves es el siguiente:
- Viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora: Sonora, Coahuila y Oaxaca, istmo de Tehuantepec.
- Viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora: Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora: Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco
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