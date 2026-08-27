Rubén Moreira acusa censura y exige derecho de réplica en la ‘mañanera’

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, acusó al Gobierno federal de vulnerar su derecho de réplica y afirmó que lleva un año enfrentando una batalla legal para poder responder públicamente a señalamientos realizados en una conferencia “mañanera”.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador cuestionó: “¿Dónde quedó el ‘prohibido prohibir’?”, al tiempo que explicó que desde agosto de 2025 recurrió a tribunales federales luego de que se le negara la posibilidad de responder a declaraciones realizadas en su contra durante una conferencia presidencial.

Moreira recordó que el 20 de agosto de 2025 fue señalado durante la “mañanera” después de haber cuestionado la metodología utilizada por el Gobierno federal para medir la pobreza. De acuerdo con el priista, sus declaraciones también generaron señalamientos hacia su persona y hacia el director de un organismo al que identificó como Infomedia.

“No pedí que retiraran la crítica. No pedí que censuraran a quien lo hizo. Pedí algo elemental, algo elemental en una democracia: tener la oportunidad de responder públicamente a lo que se dijo de mí y realizar las aclaraciones correspondientes”, sostuvo.

El diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI ı Foto: Cuartoscuro

El diputado señaló que su solicitud fue rechazada bajo el argumento de que la conferencia presidencial no está obligada a conceder a las personas señaladas un espacio para replicar lo expresado durante dichas transmisiones.

Ante ello, explicó que en 2025 presentó una demanda de amparo para defender sus derechos de libertad de expresión, réplica y petición.

“Aquí comenzó una larga historia que todavía no termina. Llevo 12 meses en ella”, afirmó.

Moreira relató que inicialmente su demanda fue desechada; sin embargo, posteriormente un Tribunal Colegiado determinó que su recurso era fundado y ordenó que se admitiera la demanda.

El priista agregó que después surgieron nuevos obstáculos relacionados con la notificación a la autoridad señalada como responsable, así como cuestionamientos sobre la personalidad jurídica de su abogado. Según su relato, nuevamente acudió ante un Tribunal Colegiado y obtuvo una resolución favorable.

No obstante, indicó que todavía está pendiente la audiencia constitucional, la cual, aseguró, “se ha diferido en varias ocasiones”.

El coordinador priista sostuvo que su reclamo no se limita a su caso personal, sino que busca defender el derecho de cualquier ciudadano a responder cuando es señalado públicamente.

“No se trata solamente de Rubén Moreira, sino como ciudadano, porque en una democracia nadie debe tener el monopolio de la palabra”, afirmó.

Añadió que, si una persona es señalada públicamente desde una plataforma gubernamental, debe contar con la posibilidad de responder en condiciones similares.

“Si me señalaron públicamente, tengo el derecho de responder públicamente, del porqué de mis expresiones y argumentos y demostrar que el Gobierno Federal cambió la metodología para medir la pobreza”, expresó.

Moreira aseguró que continuará defendiendo su derecho de réplica y advirtió que lo ocurrido puede afectar no sólo a actores políticos, sino a cualquier ciudadano.

“Hoy se trata de mí, al que perjudica Morena, y mañana puede ser tú o cualquier ciudadano en este gran país”, señaló.

¿Dónde quedó el “prohibido prohibir”?



Me señalaron en la mañanera y tengo 1 año peleando en tribunales para que me permitan ejercer mi derecho de réplica.



Aquí te explico mi batalla legal. pic.twitter.com/CJyOLYc9Xr — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) August 27, 2026

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