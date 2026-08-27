Empleo turístico alcanza su mayor nivel registrado, con 5 millones 67 mil personas ocupadas

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, en el segundo trimestre de 2026, el sector turístico ocupó a 5 millones 67 mil personas, equivalentes al 9.3 por ciento del empleo nacional, cifra más alta desde que se tiene registro.

“Que hoy más de 5 millones de personas encuentren una oportunidad laboral en el turismo habla de la importancia de esta actividad para México. Estamos construyendo un sector que abre puertas, genera capacidades y contribuye a que los beneficios lleguen a más personas y comunidades”, expuso.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la titular de la Secretaría de Turismo informó que el empleo turístico registró un incremento anual de 78 mil 550 personas ocupadas entre abril y junio de 2026, lo que representó un crecimiento de 1.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

En el comparativo trimestral, el empleo turístico aumentó 0.9 por ciento respecto al primer trimestre de 2026, equivalente a 45 mil 90 personas ocupadas adicionales, manteniendo una evolución positiva durante el periodo.

Rodríguez Zamora destacó particularmente la participación de las mujeres en el sector, al representar 54 por ciento del empleo turístico, mientras que los hombres concentraron el 46 por ciento.

Añadió que el turismo es una herramienta para que las mujeres desarrollen sus capacidades, ganen experiencia y construyan nuevas posibilidades para su futuro, particularmente en las comunidades donde la actividad turística representa una fuente importante de oportunidades.

“Queremos que más mujeres encuentren en el turismo una oportunidad para crecer, para aprender y para demostrar todo lo que pueden hacer. Es tiempo de mujeres y de seguir construyendo oportunidades para que su talento se traduzca en bienestar para ellas, sus familias y sus comunidades”, expresó.

#Comunicado Sectur 📣



En el segundo trimestre de 2026, el empleo turístico alcanza su mayor nivel registrado, con 5 millones 67 mil personas ocupadas. 🙌🏼🧳



La Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, informó que el empleo turístico creció 1.6 por ciento respecto al segundo… pic.twitter.com/J4nSJFR2WD — SECTUR México (@SECTUR_mx) August 27, 2026

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FGR