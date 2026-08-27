PRI exige justicia por ‘crisis’ en Sinaloa y piden retirar el fuero a Enrique Inzunza

Alejandro Moreno Cárdenas, Paloma Sánchez y Mario Zamora, dirigente y legisladores del PRI, exigieron que se investiguen y esclarezcan los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, además de cuestionar la permanencia del fuero del legislador.
En el marco del inicio de la reunión plenaria de los senadores y diputados federales del PRI, Moreno exigió que las autoridades actúen ante los señalamientos contra Rocha Moya e Inzunza y planteó que, si existen solicitudes de extradición, sean entregados a Estados Unidos.
“Jurídicamente se le tiene que retirar la inmunidad parlamentaria”, sostuvo el dirigente priista al referirse a Inzunza, y agregó:
México no frenará retiro de visas, pero denunciará decisiones con trasfondo político
“Que los detengan, hay una orden, hay una solicitud de extradición y que los entreguen ya al gobierno de Estados Unidos”, afirmó.
Al referirse a Rocha Moya, Moreno situó los señalamientos en un plano distinto y lo relacionó con la actuación de estructuras criminales en el estado:
“Esto de Rocha Moya (...) es la consolidación clara de una estructura criminal que participó desde el Estado mexicano con los cárteles del crimen organizado”.
Por su parte, la senadora priista por Sinaloa, Paloma Sánchez, cuestionó que Inzunza haya dejado la bancada de Morena pero conserve su fuero y consideró que debe enfrentar los señalamientos sin esa protección.
“Que pida licencia, se queda sin el fuero y demuestre su inocencia”, planteó.
Sánchez también cuestionó la actuación del gobierno federal frente a la situación de Sinaloa y sostuvo que la violencia no puede normalizarse. Señaló que en el estado se han registrado miles de homicidios y desapariciones, además de pérdidas económicas y cierre de negocios.
La legisladora respaldó incluso la petición ciudadana para analizar la desaparición de poderes en Sinaloa y cuestionó que se considere que existe estabilidad en las instituciones del estado.
“Sí, sí es urgente”, respondió al ser cuestionada sobre la desaparición de poderes.
El diputado federal Mario Zamora se refirió a la dimensión de la crisis de seguridad y económica que enfrenta Sinaloa, al afirmar que prácticamente ningún sector del estado marcha bien.
“Lo que está pasando en Sinaloa es inaudito, es un verdadero desastre”, sostuvo.
El priista señaló que el problema no se limita a la inseguridad y enumeró afectaciones en el campo, la pesca, la acuacultura, la ganadería, el pequeño comercio y el turismo.
Aunque el eje de sus señalamientos fue la crisis que vive el estado, los tres priistas también comenzaron a perfilar el escenario electoral rumbo a 2027.
Zamora planteó la necesidad de construir “un gran frente amplio” para disputar la gubernatura y destacó que Sinaloa cuenta con la figura de las candidaturas comunes.
Moreno, por su parte, sostuvo que el PRI está abierto a sumar a todas las fuerzas políticas que quieran construir una alternativa frente a Morena, mientras que Sánchez señaló que primero debe concretarse una alianza y posteriormente definir las candidaturas.
“Yo no voy a ser una persona que estorbe, pero si hay una designación yo estaré lista”, afirmó Sánchez al ser cuestionada sobre una eventual candidatura a la gubernatura.
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LMCT