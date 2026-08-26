PRI acusa ‘continuidad’ de Rocha Moya con nombramiento como coordinadora de Imelda Castro

La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, cuestionó la definición de Imelda Castro como coordinadora para la transformación en la entidad y afirmó que su designación representa la continuidad del proyecto político del gobernador Rubén Rocha Moya.

La legisladora priista sostuvo que detrás de la definición de Castro existe un intento por mantener el control político de Sinaloa más allá del actual periodo de gobierno.

“Rocha no quiere gobernar solo 6 años en Sinaloa, se quiere quedar 12”, afirmó Sánchez, al referirse a lo que considera una estrategia del actual grupo gobernante para mantener su influencia rumbo a las elecciones de 2027.

La priísta señaló que el nombramiento de Imelda Castro no representa un cambio en Morena ni una ruptura con el grupo político que encabeza Rocha Moya.

“Le quieren cambiar la cara, pero el rochismo sigue siendo el mismo; ahora con Imelda Castro”, sostuvo.

Imelda Castro durante su nombramiento como coordinadora estatal ı Foto: Captura de pantalla

La relación política entre Rocha Moya e Imelda Castro se remonta a las elecciones de 2018, cuando ambos fueron compañeros de fórmula de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), como propietario y primera minoría al Senado de la República. La fórmula obtuvo el triunfo en esos comicios.

Mientras Rocha Moya dejó posteriormente el Senado para asumir la gubernatura de Sinaloa, Castro permaneció en la Cámara alta y desarrolló su carrera política desde el Legislativo, sin incorporarse al gobierno estatal.

Ante este escenario, Paloma Sánchez llamó a impedir que Morena mantenga el control político de la entidad y lanzó una acusación directa contra integrantes de ese partido.

“No lo vamos a permitir en Sinaloa, los narcopolíticos de Morena ya se van”, declaró.

Por su parte, durante su nombramiento como coordinadora estatal de Morena, Imelda Castro rechazó que su trabajo se enfocará en disputas del pasado. “No vengo a hablar del pasado, sino de lo que viene para Sinaloa, para su futuro. El desafío mayor que nos convoca es construir la aurora de un nuevo amanecer”, sostuvo.

Rocha no quiere gobernar solo 6 años en Sinaloa, se quiere quedar 12.



Le quieren cambiar la cara, pero el rochismo sigue siendo el mismo; ahora con Imelda Castro.



No lo vamos a permitir en Sinaloa, los narcopolíticos de Morena ya se van.#EnMorenaMandaRocha pic.twitter.com/1w0pLFaEFR — Paloma Sánchez (@palomaSnchez) August 26, 2026

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LMCT