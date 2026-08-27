Federación traza plan 2026-2030 para ampliar participación de mujeres en paz y seguridad

La presentación fue realizada en la sede de la Cancillería.

México presentó su segundo Plan Nacional de Acción para dar seguimiento a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, una hoja de ruta que estará vigente los próximos cuatro años, y que busca ampliar la participación femenina en política exterior, seguridad nacional, gestión de riesgos de desastres, operaciones de paz y atención de conflictos.

La estrategia reúne a las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Mujeres y Seguridad y Protección Ciudadana, esta última a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres. El documento establece mecanismos de coordinación institucional, monitoreo y evaluación periódica, además de diálogo con organizaciones de la sociedad civil.

Entre sus objetivos figura impulsar una intervención plena, igualitaria, significativa y segura de las mujeres en procesos vinculados con la prevención, manejo y solución de conflictividades regionales y locales. También contempla su incorporación en esfuerzos de Naciones Unidas, políticas relacionadas con riesgos y acciones asociadas con la protección del país.

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Además, el programa introduce perspectivas de género y juventudes en estrategias operativas aplicadas en comunidades de los llamados Territorios de Paz. La propuesta adopta enfoques multinivel, transversal, interseccional e intergeneracional, junto con criterios de Derecho Internacional y compromisos asumidos por el Estado mexicano.

Durante la presentación, realizada en la sede de la Cancillería, participaron el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa; la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; y la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, además de directivos de las dependencias involucradas.

Como parte del encuentro se desarrollaron dos diálogos sobre los resultados del primer plan y la relación de esta nueva etapa con las estrategias nacionales de construcción de paz y resiliencia. Funcionarios, representantes del cuerpo diplomático, integrantes del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones civiles asistieron al acto.

Desde 2020, la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad forma parte de la Política Exterior Feminista de México. El país presentó su primer plan un año después y se sumó entonces al grupo de naciones que cuentan con una estrategia para cumplir esa resolución del Consejo de Seguridad. Actualmente, 117 Estados disponen de un instrumento nacional de este tipo.

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FGR