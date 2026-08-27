‘Hay poca información’: padres de los 43 reclaman avances insuficientes sobre su paradero

Luego de la reunión que sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el abogado señaló que las familias continúan a la espera de información relacionada con diversos elementos que consideran fundamentales para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Entre ellos se encuentran los folios en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que se documentan las acciones realizadas por elementos del Ejército durante aquella jornada, así como información sobre las llamadas telefónicas efectuadas ese día entre personas presuntamente involucradas en los hechos.

También se abordó la investigación sobre el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, cuya posible responsabilidad en la desaparición de los estudiantes fue planteada nuevamente por los padres.

“Necesitamos conocer el paradero de los estudiantes a un mes de que se cumplan 12 años. De esos temas no hubo mucha información”, señaló Vicario.

Luego de tres horas y media de reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, salen de Palacio Nacional familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.



Sí recibieron avances sobre las líneas de investigación, señala abogadopic.twitter.com/qMirW6tge0 — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 27, 2026

El abogado reconoció que durante el encuentro se informaron algunos avances en las distintas líneas de investigación; sin embargo, consideró que éstos todavía son insuficientes frente a la principal exigencia de las familias.

“Podemos reconocer de manera objetiva los avances en estas líneas de investigación que informaron a los padres, pero aún así, la información que interesa a los padres para conocer el paradero de los 43 estudiantes hay poca información en ese sentido”, aseguró.

Piden profundizar investigación contra exgobernador

Vicario explicó que otro de los asuntos abordados durante la reunión fueron las declaraciones del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, por lo que los padres solicitaron que se profundice en las investigaciones para determinar si tuvo alguna responsabilidad en los hechos ocurridos en Iguala.

De igual manera, las familias mantuvieron su exigencia para que la Sedena entregue los folios relacionados con las actividades del Ejército durante la noche y madrugada en que desaparecieron los normalistas.

Esta petición se mantiene pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) eximió de responsabilidad a esa corporación en sus investigaciones sobre el caso.

Los padres también reiteraron su demanda para que se permita nuevamente la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en las investigaciones, al considerar que su trabajo fue relevante para el esclarecimiento de distintos aspectos de la desaparición de los estudiantes.

Durante el encuentro con la presidenta también solicitaron que se garantice su libre tránsito por la Ciudad de México el próximo 26 de septiembre, cuando realizarán las actividades para conmemorar el 12 aniversario de la desaparición de los normalistas.

Los padres recordaron que en 2025 se les impidió avanzar hacia el Zócalo capitalino, por lo que pidieron que este año no se repita una situación similar y puedan desplazarse libremente durante las movilizaciones conmemorativas.

Los familiares de los 43 normalistas arribaron a Palacio Nacional alrededor de las 11:00 horas para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y concluyeron el encuentro aproximadamente a las 14:30 horas.

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MSL