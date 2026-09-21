Restricción de celulares en escuelas entrará en vigor el 3 de noviembre, anuncia Sheinbaum

El titular de la SEP estuvo este lunes en la Mañanera de CSP.

La restricción del uso del celular en las escuelas entrará en vigor a partir del 3 de noviembre, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recordó los hallazgos sobre el detrimento al desarrollo cognitivo de los estudiantes a causa del uso desmedido de pantallas.

Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que dará el visto bueno al acuerdo avalado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) este viernes, donde los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas alcanzaron un consenso para que se prohíba el uso de dispositivos electrónicos dentro de los planteles escolares.

Hizo hincapié en que los estudiantes podrán tener el celular guardado dentro de sus mochilas para atender alguna emergencia, pero su uso estará restringido durante las clases y el recreo, con el fin de que fomente su creatividad y se combatan los efectos negativos encontrados.

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“Lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo creo se pueden usar los celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas, particularmente vinculado con las redes sociales, pues puede tener impactos muy negativos. Y repito, fue un acuerdo pues en realidad todas y todos los gobernadores y la presidenta, el secretario de Educación y la presidenta. Entonces, a partir del 3 de noviembre”, ratificó este lunes en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

De esta manera, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el acuerdo será publicado este 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se abrirá un espacio para realizar asambleas en todo el país, con las que se pondrá a las escuelas al tanto de la nueva normativa.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, recordó el exhaustivo análisis realizado para tomar esta decisión, la cual se basó en las normas similares que otros países han asumido, así como las advertencias hechas por expertos sobre el impacto negativo del uso excesivo de los dispositivos.

La medida será obligatoria en todos los planteles de primaria y secundaria, mientras que cada escuela de nivel medio superior deberá acordar sus promias normas al respecto. En el superior se fomentará el uso responsable y seguro.

“La propuesta es que no se permita para primarias y secundarias, restringir su uso en estos niveles educativos. En media superior, cada institución deberá acordar las limitaciones para garantizar el uso responsable y seguro de estos dispositivos y con fines pedagógicos. Para educación superior, pues fomentar el uso responsable y seguro por una ciudadanía digital con ética y pensamiento crítico”, explicó.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Aclaró que la prohibición no es aplicable para los maestros; sin embargo, se les hará la recomendación de poner el ejemplo para que no se muestren “pegados” al teléfono, exhorto el cual se acompañará de un decálogo de buenas prácticas que se hará público en los próximos días.

Esta regulación fue expuesta como una medida necesaria para procurar el bienestar de las y los estudiantes mexicanos, no sólo en el ámbito educativo, sino también el social e incluso su salud.

“Este acuerdo es un paso fundamental para garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes procurando su salud mental, su aprendizaje y su desarrollo integral, fortaleciendo el contacto humano y la comunidad”, declaró.

Dentro del balance de las políticas educativas del sexenio, dio a conocer que 14 mil 30 jóvenes que no fueron admitidos en el examen para ingresar a la UNAM, ya fueron asignados para continuar con sus estudios en otras universidades.

Esto se consiguió con la apertura de la plataforma Educación Superior 2026, para mostrar los lugares disponibles en otras instituciones.

“Fueron asignados mediante esta plataforma. Jóvenes que ya no iban a estudiar y que gracias a esta nueva oportunidad fueron ya asignados y tienen ya la posibilidad de seguir estudiando. La meta que tenemos en la educación superior, en esta administración, será la incorporación de 1.1 millones de nuevos estudiantes”, declaró.

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FGR