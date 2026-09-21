Profeco: Finabien supera un año como la mejor remesadora para los paisanos

Financiera para el Bienestar ha conseguido mantenerse por más de un año como la mejor remesadora para que los mexicanos en el exterior realicen el envío de dinero a sus familias, destacó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, señaló, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que es la remesadora con el tipo de cambio más conveniente para los envíos de recursos vía transferencia electrónica.

En el seguimiento a los precios de los combustibles, la gasolina se encuentra en 23.68 pesos en promedio nacional, donde 11 mil 968 establecimientos han cumplido el acuerdo al que el sector llegó con el Gobierno Federal para comercializarla por debajo de los 24 pesos.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En tanto, para el caso del diésel el precio promedio es de 27 pesos, límite establecido en consenso con el sector, y el cumplimiento ha sido por parte de ocho mil 924 puntos de venta.

Como parte del monitoreo a los productos de la canasta básica, en esta semana se expusieron los costos a los que se comercializa el plátano, cuyo costo promedio en el país es de 19.51 pesos.

Asimismo, destacó que dentro de la edición de septiembre de la Revista del Consumidor se ofrecen comparativas de la calidad y precio a las sopas instantáneas.

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FGR