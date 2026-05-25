Finabien lidera envío de remesas; Profeco exhibe gasolineras y supermercados con precios ‘castigados’

La Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantuvo por octavo mes consecutivo como la remesadora que más pesos entrega a las familias mexicanas por los dólares enviados desde Estados Unidos, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibió a empresas gasolineras y cadenas comerciales por vender diésel y productos básicos con precios elevados.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Profeco, Iván Escalante, informó que Finabien encabeza el monitoreo oficial de remesas por ofrecer mejores condiciones en comisión y tipo de cambio.

“Por cada 400 dólares se estarían recibiendo 7 mil 82 pesos con 66 centavos”, señaló el funcionario, al colocar una “palomita” a Finabien como la opción más favorable para el envío de dinero mediante depósito o transferencia.

En contraste, Iván Escalante indicó que la empresa Ria Money Transfer fue la que menos entregó en esa modalidad, con 6 mil 724 pesos con 23 centavos por la misma cantidad enviada. “Le vamos a poner un tache”, dijo.

En el caso de los envíos en efectivo, Iván Escalante detalló que Pangea Money Transfer ofreció el mejor rendimiento, con 7 mil 156 pesos por cada 400 dólares, mientras que nuevamente Ria Money Transfer se colocó como la opción menos conveniente.

El Procurador también reportó una disminución en el precio promedio nacional del diésel, que pasó de 27.43 a 27.32 pesos por litro en la última semana.

“Ya tenemos el 63.54 por ciento de cumplimiento de las gasolineras que venden diésel en menos de 27 pesos litro”, afirmó.

Escalante explicó que existe una mesa permanente integrada por la Secretaría de Energía, Pemex, Hacienda y Profeco para continuar impulsando la reducción del combustible.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Como ejemplo de cumplimiento destacó una estación de Pemex en Iztapalapa que vende el diésel en 26.95 pesos por litro. Sin embargo, también exhibió estaciones con precios elevados, como una gasolinera VP en Puebla que comercializa el combustible en 29.99 pesos y una estación Shell con precio de 28.99 pesos por litro y márgenes de ganancia superiores a los acuerdos establecidos.

En el monitoreo de la canasta básica, Profeco informó que el precio más bajo fue localizado en Chedraui Mina, en Villahermosa, Tabasco, donde los 24 productos monitoreados costaron 781.40 pesos.

Por el contrario, Walmart Ciudad Juárez registró el precio más alto, con 989 pesos.

El funcionario también presentó comparativos de productos específicos. En el caso del azúcar morena, indicó que el precio promedio nacional fue de 25.89 pesos por kilogramo, mientras que La Comer ofreció el precio más bajo y Soriana el más elevado.

Respecto a la sardina en lata, Iván Escalante aseguró que Walmart “ha sido la más cara en este producto en particular”, mientras que La Comer se ha mantenido como la opción más barata.

Para la carne de res, Profeco ubicó nuevamente a La Comer como la cadena con menor precio, con 121.92 pesos por kilogramo, frente a Soriana, que alcanzó 173.59 pesos.

El titular de la dependencia anunció además que, en coordinación con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), cadenas como La Comer, Chedraui, Soriana y Calimax ya comenzaron a colocar identificadores en anaqueles para señalar productos de menor precio o con “precio justo”.

“La idea es que las personas puedan identificar cuáles son los productos más baratos o con precios más justos y que seleccionen eso al momento de hacer sus compras”, explicó.

Según estimaciones de la dependencia, en dos o tres semanas estos distintivos estarán colocados en todas las tiendas afiliadas a la ANTAD.

Finalmente, Profeco recomendó a la población consultar el mapa virtual de precios de combustibles, ubicar productos marcados con los nuevos identificadores en supermercados y revisar la edición de mayo de la Revista del Consumidor, dedicada en esta ocasión a aplicaciones de geolocalización y seguridad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR