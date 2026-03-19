Finabien supera meta de tarjetas operantes para envío de remesas, destacan en Mañanera de CSP

Información sobre Finabien en la Mañanera de CSP.

Financiera para el Bienestar (Finabien) superó la meta de tarjetas activas para que mexicanos en el exterior envíen dinero a sus familias.

Durante la conferencia de prensa presidencial de Claudia Sheinbaum, Rocio Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, recordó que la meta inicial era de cien mil tarjetas, lo cual fue superado desde inicio del sexenio.

Actualmente ya hay 132 mil 827 cuentas operantes de connacionales.

Destacó que esta remesadora se ha mantenido durante las últimas 24 semanas como la mejor opción para que los paisanos envíen dinero a sus familias, por ofrecer el mejor tipo de cambio.

“No solamente tiene el menor costo, como saben ustedes se presentó aquí de hecho en julio, se bajó todavía más la comisión de 399 a solo 2.99 por enviar desde 100 hasta 2500 dólares. Eso es muy muy importante si lo comparamos con otras remesadoras, pues que están cobrando el doble o el triple”, agregó.

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FGR