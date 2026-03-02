Finabien se mantiene como mejor remesadora al inicio de marzo, destaca Profeco

El titular de la Procuraduría en la Mañanera de CSP.

Al arranque del tercer mes del año, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor remesadora para que los connacionales en el extranjero envíen dinero a sus familias, expuso el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, Iván Escalante destacó que esta remesadora ofrece la mejor comisión en comparación con otras opciones, ya que por cada 400 dólares ofrece siete mil 27 pesos.

Sobre el precio de la gasolina, destacó que el precio promedio se encuentra en 23.54 pesos a nivel nacional.

Información oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Con motivo de la cuaresma, la Profeco presentó un estudio específico que ayudará a la población a encontrar los mejores precios en las latas de atún.

Iván Escalante también anunció el nuevo número de la Revista del Consumidor, en donde destacó un análisis de los seguros para mujeres.

“Algunos de los contenidos es en la brújula de compras son seguros para mujeres, cuida tu dinero, autonomía financiera, en el entorno digital suscripciones digitales, el gasto silencioso y tenemos dos estudios de calidad muy interesante, uno sobre chocolate y otro sobre guantes de látex para el uso del hogar”, dijo Iván Escalante, esta mañana en Palacio Nacional

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR