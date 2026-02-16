Finabien se mantiene como mejor remesadora, destacan en la Mañanera de CSP

A la segunda quincena de febrero, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor remesadora para que los mexicanos en el extranjero envíen dinero a sus familias, expuso el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Al participar en la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum de este lunes, también expuso que el precio promedio nacional de la gasolina es de 23.56 por ciento, con un cumplimiento del 93.2 por ciento por parte de los establecimientos de empresas que firmaron el acuerdo para comercializar este combustible a menos de 24 pesos por litro.

En otro asunto, actualizó el caso del concierto de BTS, respecto a lo cual señaló que se está en proceso de alegatos con la boletera de Ticketmaster para la definición de la multa que le podrían aplicar tras las quejas de fans contra la falta de información clara al momento de adquirir sus boletos.

Información oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Adelantó que esta misma semana se publicarán los lineamientos para hacer obligatorio que las boleteras ofrezcan información precisa.

