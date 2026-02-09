Presentación semanal

Finabien se mantiene como la mejor remesadora: Profeco; reporta baja en gasolina y canasta básica

Financiera para el Bienestar se mantiene como la mejor opción para enviar remesas, mientras bajan la canasta básica y el precio promedio de la gasolina, informó Profeco

El titular de la Profeco, Iván Escalante, informó que Finabien encabeza el ranking de remesadoras en México. Foto: Captura de video
Yulia Bonilla

Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene, por segunda semana consecutiva de febrero, como la mejor remesadora para que los connacionales en el extranjero envíen dinero a sus familias, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Durante la conferencia matutina, el procurador destacó que Finabien continúa encabezando el ranking de remesadoras, al ofrecer mejores condiciones para el envío de recursos hacia México.

En otro tema, Iván Escalante señaló que el precio promedio de la gasolina se ubicó en 23.56 pesos por litro, cifra que se mantiene por debajo del límite de 24 pesos, acordado entre líderes del sector gasolinero y el Gobierno Federal.

Asimismo, el funcionario indicó que el promedio mensual de la canasta básica registró una reducción del 4.9 por ciento, resultado de la implementación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

Con motivo del próximo Día del Amor y la Amistad, el titular de la Profeco recordó que la dependencia cuenta con estudios comparativos de precios sobre obsequios habituales, como cajas de chocolates, a fin de orientar a las y los consumidores.

