Finabien sigue posicionándose como ‘la mejor remesadora’: Profeco

Al informar sobre el Quién es Quién, el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, señaló, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que Financiera para el Bienestar (Finabien) permanece como la mejor remesadora para el envío de dinero de Estados Unidos a México, en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

Iván Escalante reiteró, en Palacio Nacional, que Finabien se posicionó como la mejor remesadora en depósito a cuenta o transferencia.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor dijo que Finabien tiene presencia en mil 215 municipios en todo el país “independientemente de ello pueden recibir su dinero en mil 700 sucursales esto es en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia”.

Iván Escalante da reporte en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Indicó que en el ejercicio de pesos recibidos por un envío de 400 dólares, y con precios y tipo de cambio observados al 25 de noviembre, Finabien entregó 7 mil 519.37 pesos, mientras que Ria Money Transfer fue la que pagó menos ($7 mil 148.67 pesos).

En envíos en efectivo, la remesadora que dio más, 7,524.19 pesos, fue Intercambio Express, y la que menos fue Pangea Money Transfer (7,144.74 pesos).

“Recordar que en la calculadora de Quién es Quién en el Envío de Dinero, ubicada en la página web de Profeco, las y los consumidores pueden comparar comisiones, tipo de cambio y simular la cantidad de pesos a recibir”.

