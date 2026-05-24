Revalorar convivencia familiar, traería beneficios a la salud: especialista

En una época marcada por las prisas, las jornadas extensas y el uso constante de dispositivos electrónicos, la convivencia familiar enfrenta uno de sus mayores desafíos: recuperar los espacios de conexión emocional dentro del hogar, podrían tener beneficios a la salud, consideró el especialista, Diego Hernández Pitta.

Así lo señaló el especialista en temas sociales, Diego Hernández Pitta, quien consideró que el ritmo de vida actual ha reducido el tiempo de calidad entre familias y debilitado hábitos cotidianos que antes fortalecían los vínculos.

“Hoy compartimos menos tiempo real. Muchas veces coincidimos físicamente en casa, pero emocionalmente estamos desconectados por las pantallas, el estrés o las rutinas aceleradas”, afirmó Diego Hernández Pitta.

Datos de la consultora DataReportal indican que los mexicanos pasan en promedio más de ocho horas al día conectados a internet, mientras que especialistas en salud emocional advierten que la falta de convivencia familiar puede impactar en la comunicación y el bienestar emocional.

Ante este panorama, Diego Hernández Pitta llamó a recuperar prácticas sencillas que permitan fortalecer la relación entre padres, hijos y otros integrantes del hogar.

Para el especialista, actividades como compartir los alimentos sin dispositivos electrónicos, conversar al final del día o realizar dinámicas recreativas en familia pueden generar cambios importantes en la convivencia.

“No se trata de grandes planes ni de momentos extraordinarios. Muchas veces son las conversaciones simples y la atención cotidiana las que fortalecen los vínculos familiares”, explicó Diego Hernández Pitta.

Asimismo, destacó que la convivencia constante ayuda a construir confianza, mejorar la comunicación y generar mayor estabilidad emocional, especialmente en niñas, niños y jóvenes.

Hernández Pitta consideró que fortalecer la convivencia familiar también tiene efectos positivos en la sociedad, ya que el hogar es el primer espacio donde las personas aprenden a relacionarse con los demás.

“La manera en que convivimos en casa influye directamente en cómo tratamos a otras personas. Cuando existen relaciones familiares más sanas, también se construyen entornos sociales más empáticos”, apuntó.

Para Diego Hernández Pitta, revalorar la convivencia familiar representa una oportunidad para recuperar espacios de cercanía emocional en medio de la hiperconectividad actual.

“La tecnología debe acercarnos, no reemplazar la convivencia. El verdadero reto es volver a mirarnos, escucharnos y compartir tiempo de calidad en familia”, concluyó.