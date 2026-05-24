Aseguran más de 54 mil litros de precursores químicos en puerto de Manzanillo, Colima

Aseguran más de 54 mil litros de precursores químicos en puerto de Manzanillo.

En el puerto de Manzanillo, Colima, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y elementos del Gabinete de Seguridad aseguraron más de 54 mil litros de sustancias químicas que serían utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

El decomiso ocurrió luego de que autoridades federales identificaron posibles rutas para el movimiento de sustancias ilícitas al occidente de la República, utilizadas por una organización criminal transnacional dedicada a la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas metanfetamina y fentanilo.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), tras determinar el modus operandi, las autoridades federales descubrieron la existencia de un cargamento de sustancias químicas en el puerto de Manzanillo.

En total, aseguran 54 mil 960 litros de sustancias químicas

En el recinto portuario, los agentes federales aseguraron alrededor de 54 mil 960 litros de precursores químicos, entre ellos alcohol bencílico, ácido tartárico y piperidona, distribuidos en 240 tambos que eran transportados en dos contenedores.

Uno de los contenedores tenía impreso el logotipo de la empresa naviera Pacific International Lines (PIL), con sede en Singapur, en el sudeste asiático, región identificada por Estados Unidos como la principal fuente de precursores de drogas ilícitas.

Como parte de los trabajos de coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad nacional y combatir el tráfico ilícito de mercancías, la Agencia Nacional de Aduanas de México colaboró con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección… pic.twitter.com/f8NvJKxEF7 — Aduanas de México (@AduanasMx) May 25, 2026

“A través del análisis químico, el estudio de casos anteriores y la información de diversas fuentes, se logró saber que el ácido tartárico, la piperidona y otros químicos como los asegurados, se pueden utilizar en la fase final de producción y fabricación de sustancia con fentanilo y metanfetamina”, explicó la FGR.

El cargamento quedó a disposición de la autoridad ministerial competente, a la espera de que peritos especializados realicen los dictámenes correspondientes para determinar las características, cantidades exactas y composición química de las sustancias.

Además de elementos de la FGR, en la operación también participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Otros aseguramientos en el puerto de Manzanillo

El pasado 7 de mayo, también en el puerto de Manzanillo, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron cinco paquetes con aparente metanfetamina al interior de un contenedor que era transportado a bordo de un buque de bandera de Singapur, con destino a Nueva Zelanda.

Días después, personal naval y de la ANAM localizó y aseguró más de 200 kilogramos de presunta cocaína, distribuidos en 198 paquetes ocultos en cuatro bultos dentro de un contenedor.

El hallazgo ocurrió durante la descarga de un buque con bandera de Panamá que tenía como destino el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Las sustancias aseguradas en ambas acciones fueron puestas a disposición de la FGR.

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cehr