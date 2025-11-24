Finabien lidera el mercado de remesas; Profeco exhibe a gasolineras que abusan en precios

El titular de Profeco estuvo este lunes en Palacio Nacional.

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que Finabien ofrece el mejor tipo de cambio para envíos de remesas a México, mientras que en gasolinas persisten márgenes excesivos de ganancia pese a los acuerdos de estabilización de precios.

Al presentar este lunes los resultados del monitoreo semanal de precios, destacó que Finabien se posiciona nuevamente como la remesadora más conveniente para los mexicanos en el extranjero.

En un ejercicio con 400 dólares bajo la modalidad de depósito a cuenta, explicó que esta empresa entrega 7 mil 499.52 pesos, superando significativamente a Xoom, que ofrece la peor tarifa con 7 mil 066 pesos.

“Finabien continúa posicionándose como la mejor remesadora para que nuestros paisanos envíen los recursos a México”, afirmó Escalante, destacando que la empresa cuenta con mil 700 sucursales y presencia en mil 215 municipios del país.

En la modalidad de envíos en efectivo, Pagafon Smart Pay encabeza el ranking con 7 mil 452.91 pesos por los mismos 400 dólares, mientras que Pangea Money Transfer quedó en último lugar al entregar únicamente 7 mil 057.61 pesos.

Respecto al seguimiento de la estrategia nacional de estabilización de precios de gasolina, el funcionario reportó que el promedio nacional se ubicó en 23.60 pesos por litro al 21 de noviembre.

Sin embargo, detectó gasolineras que mantienen márgenes de ganancia excesivos.

Una estación OxoGas en Cancún fue señalada por manejar un margen de ganancia de 2.91 pesos por litro, rebasando el límite de los 2 pesos.

En contraste, DLT en Metepec, Estado de México, ofreció precios de 23.19 pesos por litro con márgenes justos.

Escalante destacó un logro significativo: “En nuestro monitoreo en el caso de la región Golfo, todas las estaciones monitoreadas están por debajo de los 24 pesos, cumpliendo lo acordado”.

El titular de Profeco informó que tras la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) firmado el 18 de noviembre por la presidenta con 12 cadenas de autoservicio, la canasta básica de 24 productos se mantiene en 844 pesos promedio nacional, muy por debajo de la meta de 910 pesos.

La canasta más económica se encontró en Bodega Aurrera Morelia con 736.20 pesos, mientras que la más cara fue Ley Tres Ríos en Culiacán con 944.14 pesos.

En Ciudad de México, Chedraui Plaza América ofreció el mejor precio con 805.80 pesos.

Finalmente, Escalante alertó sobre dos marcas de cacahuates que declaran cantidades de sodio muy inferiores a las reales: Nature Sun Español contiene 1,124 miligramos por cada 100 gramos cuando declara mucho menos, y Great Value tiene 785 miligramos.

El estudio completo está disponible en la revista del consumidor de noviembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR