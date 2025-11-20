FINABIEN permite recibir $7,459.82, generando aproximadamente hasta $4,000 extras, destacan

Financiera para el Bienestar (FINABIEN) continúa consolidándose como la alternativa más confiable para las y los connacionales que envían recursos a sus familias en México. De acuerdo con el reporte más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), el organismo se mantiene por décima semana consecutiva como la opción que entrega más pesos por dólar enviado, resultado que reafirma la confianza depositada a FINABIEN por la comunidad migrante mexicana en Estados, que perciben su servicio seguro, rápido y transparente.

Durante la “Conferencia del Pueblo”, del día 17 de noviembre, el titular de PROFECO, Iván Escalante Ruiz, informó que de acuerdo a su calculadora, FINABIEN ofrece un tipo de cambio altamente competitivo, ubicado actualmente en $18.78 pesos por dólar, así como una de las comisiones más bajas del mercado, con un promedio de $2.99 USD. Gracias a estas condiciones, una persona que envía $400 dólares a sus familiares en México a través de FINABIEN envía alrededor de $7,459.82 pesos, lo que representa hasta $360 pesos adicionales en comparación con otras opciones que entregan menos cantidad por cada envío.

Este beneficio, mantenido de forma constante, puede significar más de $4,000 pesos extra al año para las familias mexicanas receptoras de remesas. Se trata de recursos que llegan completos y que contribuyen directamente al bienestar de los hogares, respaldando el esfuerzo de quienes trabajan y aportan desde el exterior.

La comunidad en Estados Unidos tiene hasta el 31 de diciembre para tramitar la Tarjeta FINABIEN Paisan@ y así facilitar sus envíos y evitar el impuesto del 1% a las remesas que entrará en vigor el 1° de enero.

FINABIEN reitera su misión de seguir fortaleciendo los servicios destinados a la comunidad migrante, asegurando que cada remesa conserve su valor y llegue de forma confiable a los hogares que dependen de ella.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR