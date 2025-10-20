Financiera para el Bienestar lidera por quinta semana el envío de remesas, reporta Profeco

Por quinta semana consecutiva, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor remesadora para el envío de dinero que realizan los paisanos a sus familias en México, al ofrecer siete mil 487 pesos por cada 400 dólares.
En contraste, Money Transfer fue señalada como la menos conveniente, expuso el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalane.
En cuanto a los envíos en efectivo, la mejor calificada por Profeco fue Smart Pay.
Al dar seguimiento al precio de la gasolina, se encontró que el promedio hasta el 17 de octubre fue de 23.60 pesos por litro.
En el monitoreo a los precios de la canasta básica, se realizó un estudio específico que destacó que en todas las regiones se comercializa por debajo de los 910 pesos, en apego al acuerdo entre empresarios y el gobierno federal.
El procurador también informó que en la última edición de la Revista del Consumidor se publicó un estudio de calidad sobre fibras de cocina.
