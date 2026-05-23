Abre Sheinbaum hospital en Jiutepec; beneficia a 200 mil

Con la meta de beneficiar a más de dos mil habitantes, este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el nuevo Hospital General del IMSS Bienestar en el municipio de Jiutepec, Morelos, para el cual se dirigió una inversión de 715 millones de pesos y que beneficiará a 200 mil habitantes.

En su mensaje, la mandataria federal resaltó que en lo que va del sexenio ya se han terminado 29 hospitales a lo largo de todo el país y éstos ya se encuentran en operación para brindar atención médica a las y los mexicanos.

“¿Por qué lo hacemos? Porque concebimos que el acceso a la salud es un derecho, nosotros creemos que si a alguien no le alcanza para un medicamento, pues entonces se convierte en un privilegio la salud. El Gobierno tiene una obligación y es darle la salud a todas y todos los mexicanos, la mejor atención a la salud posible”, dijo.

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Recordó que la meta de su administración es conseguir que se sumen nueve mil 139 camas de hospital al sistema de atención a la salud en México, para lo cual se tiene proyectado una inversión de 181 mil millones de pesos.

El plan dado a conocer esta semana especifica que tal meta se pretende alcanzar por medio de los tres sistemas de salud pública: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar.

Al realizar una comparación con los gobiernos que le antecedieron, enfatizó que durante el periodo neoliberal únicamente se crearon cuatro mil camas, lo cual consideró un abandono al sistema público de salud, que llevó a la privatización de los servicios que terminaron por hacer de este derecho un privilegio al que solo tenían acceso quienes contaban con el dinero para pagarlo.

La mandataria también hizo mención del Servicio Universal de Salud, en el cual se comenzó a trabajar el mes pasado, con la puesta en marcha del programa de credencialización para que toda la población cuente con su propio expediente digitalizado, que contendrá su historial médico, con lo que se pretende agilizar la prestación de los servicios de salud y homogeneizar los mismos de entre todas las instituciones públicas.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, puntualizó que este nuevo hospital tuvo una inversión de 715 mdp, cuenta con 66 camas censables y no censables; 18 consultorios, tres quirófanos y un quirófano inteligente con pantallas integradas, brazos robóticos y capacidad de hacer cirugías a distancia, conectando al hospital con los mejores especialistas del país; además de la primera Unidad de Acto Único de Maternidad del IMSS Bienestar, con la finalidad de que una mujer pueda dar a luz con dignidad y sin ser trasladada de sala en sala.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la Jefa del Ejecutivo federal por esta inversión, con la que se espera concretar respuesta a una necesidad que llevaba tiempo sin ser atendida y que, además, abonará a “descongestionar” al Hospital General de Cuernavaca, el José G. Parres, para el cual también se contemplan nuevas obras.

“Y tenemos a futuro esta proyección de mejorar también el Hospital Parres. Vamos a lograr también 525 nuevos empleos para los morelenses, Y lo más importante, porque es el proyecto nacional de la Cuarta Transformación: el servicio gratuito a casi 200 mil habitantes de esta localidad”, destacó.