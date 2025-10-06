Finabien cumple un mes como la mejor remesadora, destaca Profeco en Mañanera de CSP

Financiera para el Bienestar cumplió un mes como la mejor opción para el envío de dinero que hacen los mexicanos en el extranjero, afirmó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El procurador, Iván Escalante, aseguró que Finabien ha conservado su posición frente a otras instituciones al dar siete mil 543 pesos por cada 400 dólares, lo cual es el cambio más alto puesto hasta ahora.

Remarcó que la diferencia entre Finabien y la remesadora que menos da es de 410 pesos.

En los envíos en efectivo, la mejor posicionada es Xoom, que por cada 400 dólares da siete mil 492 pesos.

En cuanto al monitoreo del precio de la gasolina, señaló que el promedio se encuentra en 23.6 pesos, lo cual se mantiene por debajo del límite establecido a 24 pesos, por medio de un acuerdo firmado entre el sector y el gobierno.

Respecto al monitoreo de los artículos de la canasta básica, expuso que el aceite tiene 41.05 pesos como costo promedio.

Recomendó a la población mantenerse al tanto de los análisis que realiza la Profeco, para encontrar las referencias de los costos en los productos de consumo diario.

Al anunciar la edición de la Revista del Consumidor para octubre, destacó que hay un análisis a 49 marcas de jabón para ropa, que recomendó a la población consultar.

