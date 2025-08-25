Profeco presenta lista de precios y recomendaciones de útiles para el regreso a clases 2025

Iván Escalante, titular de Profeco, presenta los precios máximos y mínimos de los útiles escolares.

A días de que se reanuden las clases en el nivel básico de educación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó listas con recomendaciones para que las familias elijan los mejores útiles para los estudiantes que volverán a las aulas.

Al inicio de la Mañanera del Pueblo, el titular de la Profeco, Iván Escalante, informó que la más reciente edición de la Revista del Consumidor incluye artículos, estudios y análisis cuyo objetivo es ayudar a las familias a escoger los mejores útiles escolares en cuanto a calidad y precio.

Les dejamos los #ConsejosProfeco de esta semana. ¡Compártanlos, serán de utilidad para más personas! pic.twitter.com/m1gF1SMHti — Iván Escalante (@ivan_escalante) August 25, 2025

Mencionó que aparecen en el estudio las marcas, las ubicaciones, los establecimientos y los precios de más de 689 productos.

Asimismo, Escalante Ruiz informó que, en la misma edición de la Revista, hay otra información de calidad, como un estudio sobre el chocolate en polvo que se distribuye en los supermercados.

🔬 En nuestra @RdelConsumidor pueden consultar los resultados que se obtuvieron del análisis que se hizo al chocolate en polvo y polvos para preparar bebidas sabor chocolate.

¡Descárguenla!

🖥️ https://t.co/xUx0KgFXfM. pic.twitter.com/mjESBsMZd3 — Iván Escalante (@ivan_escalante) August 25, 2025

Finalmente, sobre el precio de la gasolina, señaló que el promedio se mantiene en 23.57 pesos por litro, en apego al acuerdo firmado entre líderes del sector con el Gobierno Federal.

¿Dónde descargar la Revista del Consumidor con consejos para el regreso a clases 2025?

Como lo anunció el titular de Profeco en la Mañanera, la Revista del Consumidor con artículos sobre el regreso a clases ya está disponible en las plataformas de la dependencia.

🎒 Falta poco para el inicio del ciclo escolar, por eso presentamos los precios mínimos y máximos de los útiles escolares sugeridos por la @SEP_mx para primaria y secundaria.

Revisen el #QuiénEsQuiénEnLosPrecios para hacer compras informadas: https://t.co/iINzuvHsYt. pic.twitter.com/ASbj6bWvAy — Iván Escalante (@ivan_escalante) August 25, 2025

Esta edición, la número #582, de agosto 2025, cuenta con textos útiles para este periodo como:

Entorno digital: Apps para el regreso a clases

Finanzas personales: Estrategias para adquirir útiles escolares

Estudio de calidad: Útiles escolares

Cuida tu dinero: Saca 10 en el regreso a clases

Qué hacer si… falta de pago en las colegiaturas

Dale una nueva vida a tus útiles escolares

La revista también se encuentra disponible en edición impresa, pero también puedes descargarla de forma gratuita vía internet en el micrositio de la Revista del Consumidor, o directamente en ESTE ENLACE.

Edición 582 de la Revista del Consumidor. ı Foto: Profeco

¿Cuánto cuestan los útiles escolares para el regreso a clases 2025 según Profeco?

Finalmente, Iván Escalante, titular de Profeco, presentó una lista de los precios mínimos y máximos de la lista sugerida de útiles escolares para este regreso a clases 2025.

Cuarto a sexto grado de primaria

Bicolor: Mínimo $15.33, Máximo $35.90, Promedio $27.45

Bolígrafo tinta negra: Mínimo $7.21, Máximo $17.01, Promedio $11.27

Colores de madera: Mínimo $28.00, Máximo $69.00, Promedio $41.31

Cuaderno profesional (5 piezas): Mínimo $95.60, Máximo $175.00, Promedio $135.89

Goma borrador: Mínimo $9.10, Máximo $20.50, Promedio $17.04

Lápiz adhesivo: Mínimo $13.93, Máximo $25.40, Promedio $20.69

Lápiz: Mínimo $15.05, Máximo $34.00, Promedio $22.55

Sacapuntas: Mínimo $13.93, Máximo $34.00, Promedio $21.18

Tijeras: Mínimo $12.93, Máximo $25.00, Promedio $19.59

Juego de geometría: Mínimo $26.60, Máximo $58.01, Promedio $37.76

Total: Mínimo $237.68, Máximo $493.82, Promedio $354.76

Secundaria (3 grados)

Bicolor: Mínimo $15.33, Máximo $35.90, Promedio $27.45

Bolígrafo tinta negra: Mínimo $7.21, Máximo $17.01, Promedio $11.27

Colores de madera: Mínimo $28.00, Máximo $69.00, Promedio $41.31

Cuaderno profesional (5 piezas): Mínimo $152.96, Máximo $280.00, Promedio $217.42

Goma borrador: Mínimo $9.10, Máximo $20.50, Promedio $17.04

Lápiz adhesivo: Mínimo $13.93, Máximo $25.40, Promedio $20.69

Lápiz: Mínimo $15.05, Máximo $34.00, Promedio $22.55

Sacapuntas: Mínimo $13.93, Máximo $34.00, Promedio $21.18

Tijeras: Mínimo $12.93, Máximo $25.00, Promedio $19.59

Juego de geometría: Mínimo $26.60, Máximo $58.01, Promedio $37.76

Total: Mínimo $295.04, Máximo $598.82, Promedio $436.27

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am