Profeco presenta lista de precios y recomendaciones de útiles para el regreso a clases 2025

A días de que se reanuden las clases en el nivel básico de educación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó listas con recomendaciones para que las familias elijan los mejores útiles para los estudiantes que volverán a las aulas.
Al inicio de la Mañanera del Pueblo, el titular de la Profeco, Iván Escalante, informó que la más reciente edición de la Revista del Consumidor incluye artículos, estudios y análisis cuyo objetivo es ayudar a las familias a escoger los mejores útiles escolares en cuanto a calidad y precio.
Mencionó que aparecen en el estudio las marcas, las ubicaciones, los establecimientos y los precios de más de 689 productos.
Asimismo, Escalante Ruiz informó que, en la misma edición de la Revista, hay otra información de calidad, como un estudio sobre el chocolate en polvo que se distribuye en los supermercados.
Finalmente, sobre el precio de la gasolina, señaló que el promedio se mantiene en 23.57 pesos por litro, en apego al acuerdo firmado entre líderes del sector con el Gobierno Federal.
¿Dónde descargar la Revista del Consumidor con consejos para el regreso a clases 2025?
Como lo anunció el titular de Profeco en la Mañanera, la Revista del Consumidor con artículos sobre el regreso a clases ya está disponible en las plataformas de la dependencia.
Esta edición, la número #582, de agosto 2025, cuenta con textos útiles para este periodo como:
- Entorno digital: Apps para el regreso a clases
- Finanzas personales: Estrategias para adquirir útiles escolares
- Estudio de calidad: Útiles escolares
- Cuida tu dinero: Saca 10 en el regreso a clases
- Qué hacer si… falta de pago en las colegiaturas
- Dale una nueva vida a tus útiles escolares
La revista también se encuentra disponible en edición impresa, pero también puedes descargarla de forma gratuita vía internet en el micrositio de la Revista del Consumidor, o directamente en ESTE ENLACE.
¿Cuánto cuestan los útiles escolares para el regreso a clases 2025 según Profeco?
Finalmente, Iván Escalante, titular de Profeco, presentó una lista de los precios mínimos y máximos de la lista sugerida de útiles escolares para este regreso a clases 2025.
Cuarto a sexto grado de primaria
- Bicolor: Mínimo $15.33, Máximo $35.90, Promedio $27.45
- Bolígrafo tinta negra: Mínimo $7.21, Máximo $17.01, Promedio $11.27
- Colores de madera: Mínimo $28.00, Máximo $69.00, Promedio $41.31
- Cuaderno profesional (5 piezas): Mínimo $95.60, Máximo $175.00, Promedio $135.89
- Goma borrador: Mínimo $9.10, Máximo $20.50, Promedio $17.04
- Lápiz adhesivo: Mínimo $13.93, Máximo $25.40, Promedio $20.69
- Lápiz: Mínimo $15.05, Máximo $34.00, Promedio $22.55
- Sacapuntas: Mínimo $13.93, Máximo $34.00, Promedio $21.18
- Tijeras: Mínimo $12.93, Máximo $25.00, Promedio $19.59
- Juego de geometría: Mínimo $26.60, Máximo $58.01, Promedio $37.76
- Total: Mínimo $237.68, Máximo $493.82, Promedio $354.76
Secundaria (3 grados)
- Bicolor: Mínimo $15.33, Máximo $35.90, Promedio $27.45
- Bolígrafo tinta negra: Mínimo $7.21, Máximo $17.01, Promedio $11.27
- Colores de madera: Mínimo $28.00, Máximo $69.00, Promedio $41.31
- Cuaderno profesional (5 piezas): Mínimo $152.96, Máximo $280.00, Promedio $217.42
- Goma borrador: Mínimo $9.10, Máximo $20.50, Promedio $17.04
- Lápiz adhesivo: Mínimo $13.93, Máximo $25.40, Promedio $20.69
- Lápiz: Mínimo $15.05, Máximo $34.00, Promedio $22.55
- Sacapuntas: Mínimo $13.93, Máximo $34.00, Promedio $21.18
- Tijeras: Mínimo $12.93, Máximo $25.00, Promedio $19.59
- Juego de geometría: Mínimo $26.60, Máximo $58.01, Promedio $37.76
- Total: Mínimo $295.04, Máximo $598.82, Promedio $436.27
