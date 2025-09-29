Finabien se mantiene como mejor remesadora, destaca Profeco

Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor remesadora para los connacionales que hacen envíos de dinero a sus familias, aseguró el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Durante la conferencia presidencial de este lunes, el Procurador indicó que el posicionamiento de Finabien es en cuanto a la modalidad de depósito o transferencia.

Recordó que la Profeco ha puesto a disposición de la ciudadanía, en su página de internet, una calculadora para simular el cambio de dólar a peso enviado.

En cuanto a los envíos en efectivo, señaló que la mejor remesadora es BioExpress.

En cuanto al cumplimiento del acuerdo firmado entre líderes del sector gasolinero con el Gobierno para regular el precio del combustible, señaló que el costo promedio del litro se encuentra a 23.6 pesos.

Al presentar el monitoreo de la Canasta Básica, destacó la variación identificada al precio de la naranja, cuyo precio puede ir desde los 20 hasta los 51 pesos.

