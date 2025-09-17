La Tarjeta del Bienestar que ayuda a ahorrar 3 mil 800 pesos al año

Finabien lanzó una tarjeta que permite ahorrar más de 3,800 pesos al año

Financiera para el Bienestar (Finabien) lanzó una tarjeta que tiene como misión apoyar el bolsillo de las familias mexicanas. Si bien el ahorro mencionado no será de manera directa, la tarjeta contará con una herramienta que permite ahorrar más de 3,800 pesos al año.

La Tarjeta del Bienestar busca competir con los servicios tradicionales de envío de dinero desde el extranjero, ofreciendo una alternativa más justa y accesible para quienes dependen de esos recursos.

¿Para que sirve la tarjeta y como funciona?

La Tarjeta Financiera para el Bienestar (Finabien) es un instrumento financiero creado por la Financiera del Bienestar, organismo del Gobierno de México, para que tanto personas en el país como en Estados Unidos puedan manejar su dinero de forma segura, recibir remesas y generar ahorro.

Se trata de una tarjeta de débito respaldada por la Financiera para el Bienestar que permite:

Recibir remesas directamente desde Estados Unidos sin intermediarios costosos.

Utilizarse en cajeros automáticos y establecimientos, al estar ligada a la red Visa o Mastercard, según la versión.

Guardar dinero en una “Bóveda Virtual” que, además, genera rendimientos.

¿Cómo pueden obtener la Tarjeta?

La tarjeta se puede tramitar en sucursales de Finabien o en consulados mexicanos en EU.

Los documentos que necesitas para el trámite son:

Identificación oficial

comprobante de domicilio

CURP

un correo/teléfono.

Podrás recibir depósitos y remesas:

Familiares en EE. UU. podrán enviar dinero directo a la tarjeta.

Podrán recibirlo con mejor tipo de cambio y menos comisiones.

Se puede utilizar como cualquier tarjeta de débito convencional:

Podrás realizar retiros en cajeros o pagar en tiendas físicas y en línea.

Cuenta con una Bóveda Virtual con la que podrás realizar los siguientes movimientos:

Opción para guardar dinero digitalmente dentro de la app.

Genera intereses, lo que permite ahorrar.

Aquí es donde surgen estimaciones de que alguien podría ahorrar más de $3,800 al año comparado con otros servicios.

¿Cuáles son las ventajas de la Tarjeta?

Tendrá menos comisión en envíos de dinero.

Mejor tipo de cambio para quienes reciben dólares.

Seguridad al manejar ahorros en la Bóveda Virtual.

Tarjeta aceptada en miles de comercios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL