Pensión del Bienestar: ¿Quiénes cobran el pago HOY 17 de septiembre?

Después de que se suspendieran actividades en los Bancos del Bienestar por las Fiestas Patrias, se reanudan actividades con el pago de los Programas para Bienestar que corresponden a septiembre.

Los Programas para el Bienestar están compuestos por cuatro apoyos económicos otorgados a distintos sectores de la población.

Pensión Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Personas con Discapacidad

Programa Madres Trabajadoras

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, publicó que hoy le toca el pago de la Pensión del Bienestar a las y los beneficiarios cuyo primer apellido comience con N, Ñ y O.

Si tu apellido comienza con las letras N, Ñ, O; a partir del 17 de septiembre, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre septiembre-octubre de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras. Ariadna Montiel Reyes



Calendario oficial de depósitos en septiembre

El pago para los beneficiarios se realiza en orden alfabético, por lo que este es el orden correspondiente a los depósitos faltantes durante septiembre:

17 de septiembre – Letras N, Ñ, O

18 de septiembre – Letras P, Q

19 y 22 de septiembre – Letra R

23 de septiembre – Letra S

24 de septiembre – Letras T, U, V

25 de septiembre – Letras W, X, Y, Z

Los Programas para el Bienestar son iniciativas del Gobierno de México, por medio de los cuales se brindan apoyos económicos a diversos sectores de la población, con la finalidad de garantizar sus derechos y mejorar la calidad de vida.

El monto correspondiente a cada bimestre es distinto para cada uno de los cuatro programas mencionados:

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales.

Las personas que realizaron su registro en agosto para poder ser beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores o para la Pensión Mujeres Bienestar no recibirán el pago correspondiente a este bimestre.

El próximo pago de la Pensión Bienestar es el correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2025, los depósitos de ese bimestre se realizarán entre el 6 y el 30 de noviembre.

Para conocer las fechas exactas del siguiente bimestre, te recomendamos estar pendiente del calendario oficial. Regularmente este caendario se publica durante los primeros días del mes.

Es muy importante que conozcas las fechas y el orden exacto que tenrdrán los depósitos, los cuáles se realizan de acuerdo a la primer letra del primer apellido de las y los beneficiarios de los Programas para el Bienestar.