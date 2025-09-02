En riesgo, pensiones de 17 exministros de la SCJN

Arranca la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Un total de 17 pensiones de exministras y exministros en retiro, incluyendo las de los ocho ministros salientes, podrían estar en riesgo al ser revisadas, como anunció esta noche el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

“Solicitaré la revisión de la remuneración que reciben todos los ministros en retiro para que se ajusten a la constitución general“, declaró Aguilar Ortiz en su discurso de apertura al respecto.

“De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora hemos constatado que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que recibe la presidenta. Solicitaremos que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado por la Suprema Corte”, agregó el ministro indígena.

En respuesta a una solicitud de información hecha por un ciudadano, la SCJN indicó que, al corte del 26 de febrero de 2025 un total de 10 personas que ocuparon un cargo de ministro reciben una pensión por retiro, que son de hasta casi 206 mil 948 pesos mensuales.

En este último caso, de mayor pensión, es el del exministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, quien actualmente se desempeña como Coordinador General de Política y Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Otro caso que se destaca entre el resto es el de la exministra Olga Sánchez Cordero Dávila, primera secretaria de Gobernación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, promotor de la Reforma Judicial.

Los otros ocho ministros en retiro son Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitía, José Fernando Franco González Salas, José Ramón Cossío Díaz, Juan Nepomuceno Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Mariano Azuela Güitrón.

A estas personas se suman las pensiones a las que accederán siete de los ocho ministros salientes, las cuales ascienden entre los 248 mil a los 370 mil pesos al mes.

Tal es el caso de Norma Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carranco y Luis María Aguilar Morales.

En el caso de la exministra Margarita Ríos Farjat, renunció al haber de retiro, con el fin de “mantener su espacio de dignidad y libertad personal”, declaró.

Por otro lado, hay otras nueve pensiones por jubilación de exministros, que corresponden a Victoria Adato Green, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Irma Cue Sarquis, José de Jesús Duarte Cano, Clementina Gil Guillen, Luis Felipe López Contreras, Ulises Sergio Schmill Ordoñez, Diego Valadés Ríos y Carlos Sempe Minvielle.

De acuerdo con otra solicitud, con folio 0330000067019, en marzo de 2019 estas personas recibían una pensión bruta de 286 mil 424 pesos mensuales.