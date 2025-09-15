Aguinaldo para pensionados IMSS e ISSSTE 2025: Estas son las fechas de pago

Se acabó la espera para saber cuándo serán las fechas de pago para el aguinaldo 2025 que corresponde a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues ya se publicaron los calendarios oficiales para ambos casos.

Esta prestación es un ingreso adicional para los pensionados de ambas instituciones, con lo cuál podrán hacer compras para las festividades decembrinas y durante el Buen Fin.

El IMSS otorgará los pagos de aguinaldo para los pensionados que se encuentran bajo el régimen Ley 73 en noviembre. Debido a esto, el pago correspondiente a esta mensualidad y el de la pensión llegarán juntos.

Aguinaldo para pensionados ı Foto: Especial

Puntualmente el depósito se realizará el lunes tres de noviembre. Sin embargo, es importante mantenerse alerta a las modificaciones que pudieran hacerse.

El ISSSTE, por su parte, realizará la entrega del aguinaldo en dos partes. La primera será en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se realizará en enero del 2026.

La división en dos partes del aguinaldo para pensionados por parte de esta institución tiene como finalidad que los jubilados puedan contar con un ingreso adicional no sólo en las fiestas decembrinas, sino también para amortiguar la cuesta de enero.

¿Quiénes son acreedores del aguinaldo para pensionados?

En lo que corresponde al IMSS, los jubilados que son beneficiarios de un aguinaldo adicional a su pensión son aquellos que se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Debido a esto, quienes se encuentren bajo la Ley de 1997 no recibirán esta prestación, pues quienes reciben pensión bajo esta ley cuentan con un esquema de recursos administrados a través de una cuenta Afore.

La cantidad que recibirán los pensionados del IMSS corresponde a una mensualidad adicional a la que les corresponde durante noviembre, esto quiere decir que en este mes recibirán el doble de lo que reciben con regularidad.

Por otro lado, el aguinaldo que reciben los pensionados del ISSSTE corresponde a 40 días de pensión divididas en dos pagos. De acuerdo con esta institución, el total de este aguinaldo no debe ser inferior a los seis mil 121 pesos.

¿Puedo tener una pensión en el IMSS y en el ISSSTE al mismo tiempo?

Si prestaste servicio tanto en alguna dependencia de gobierno como en una institución privada probablemente puedas ser acreedor a la pensión del IMSS y del ISSSTE, para ello debes cumplir con los requisitos que están establecidos por cada una de estas instituciones.

En el caso del IMSS, debes haber comenzado a cotizar antes del primero de julio de 1997, tener 60 años o más cumplidos cuando presentes tu solicitud, contar con al menos 500 semanas cotizadas y estar dentro del periodo de conservación de derechos.

En el caso del ISSSTE, debes haber comenzado a cotizar bajo el programa Décimo transitorio, es decir haber comenzado a generar tus cotizaciones antes del abril del 2007. Además de esto, debes contar con los requisitos de alguna de las tres modalidades de pensión: Jubilación; edad y tiempo de servicio; y por cesantía en edad avanzada.