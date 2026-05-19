Defensa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca acusa contaminación del caso para fines políticos

La defensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó al Gobierno de México de “contaminar” el proceso judicial en su contra con fines políticos, luego de que autoridades federales señalaran públicamente que Estados Unidos no ha concretado su extradición.

En un posicionamiento, los abogados del exmandatario sostuvieron que el caso en México no está relacionado con acusaciones de narcotráfico ni con presunta protección institucional al crimen organizado, sino con la compraventa “privada y lícita” de un departamento y un cajón de estacionamiento realizada en 2019.

De acuerdo con el comunicado, esa operación habría sido convertida por las autoridades en distintas hipótesis penales, entre ellas delincuencia organizada, pese a que —aseguró la defensa— existen pruebas documentales, financieras y testimoniales que acreditan la legalidad de la transacción.

TE RECOMENDAMOS: Pide privilegiar diálogo Segob llama a evitar bloqueos durante megamarcha de transportistas este 20 de mayo

“El Gobierno de México recurrió a nuestro representado (...) para responder ante Estados Unidos por señalamientos formulados en contra de otros actores políticos”, indicó la defensa en el documento.

Defensa de Cabeza de Vaca acusa presión política ı Foto: Especial

Los abogados también señalaron que García Cabeza de Vaca reside “libre y abiertamente” en Estados Unidos y afirmaron que desde hace más de seis años ha presentado denuncias ante autoridades mexicanas y estadounidenses relacionadas con presuntos hechos de corrupción y delincuencia organizada, incluyendo casos de fraude fiscal con combustible, conocido como “huachicol fiscal”.

Según la defensa, la persecución política en contra del exgobernador se habría intensificado después de que hiciera señalamientos públicos sobre supuestas redes de corrupción y estructuras criminales con protección política en México.

El posicionamiento surge luego de que el Gobierno federal reprochara que Estados Unidos no ha concedido la extradición de personas reclamadas por México, entre ellas García Cabeza de Vaca y el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, entre enero de 2018 y mayo de 2026, México ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos sin que se haya concretado ninguna entrega.

En ese contexto, la Cancillería mexicana informó que decenas de casos continúan pendientes o han sido rechazados por autoridades estadounidenses.

Este martes el Canciller mexicano ofreció información en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Las autoridades mexicanas han señalado previamente al exgobernador por presuntos delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Además, en meses recientes se informó sobre intentos del Gobierno mexicano para solicitar su detención provisional con fines de extradición.

Ante ello, la defensa reiteró que continuará promoviendo acciones legales tanto en México como en el extranjero para proteger los derechos de García Cabeza de Vaca, su presunción de inocencia y evitar —según dijo— el uso político de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL