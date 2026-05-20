Cae aquí captura de migrantes; retornos siguen en máximos

MIGRANTES CAMINAN en caravana el pasado 25 de marzo, en Huehuetán, Chiapas, rumbo al norte del país

Aunque el número total de migrantes asegurados en México cayó de manera drástica durante el primer trimestre de 2026, las autoridades endurecieron de forma significativa las devoluciones y deportaciones. La proporción de migrantes retornados pasó de 2.9 por ciento en los primeros tres meses de 2025 a 29.4 por ciento en el mismo periodo de este año, es decir, una tasa diez veces mayor.

Cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) muestran que, entre enero y marzo de 2026, se registraron 11 mil 73 eventos de detención de personas en situación irregular, frente a más de 109 mil contabilizados en el mismo lapso de 2025, una reducción de casi 90 por ciento.

Mientras los aseguramientos se desplomaron, las devoluciones se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel que el año anterior.

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En el primer trimestre de 2025 se registraron alrededor de tres mil 200 eventos de devolución o deportación, mientras que para el mismo periodo de 2026 la cifra fue de tres mil 256 casos, un aumento marginal de apenas 1.7 por ciento en números absolutos.

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El cambio no está en los números totales, sino en la proporción de personas que terminan siendo expulsadas. En 2025, apenas tres de cada 100 migrantes detectados por autoridades mexicanas fueron devueltos o deportados.

Para 2026, esa relación pasó a casi tres de cada diez personas. El incremento representa un salto de aproximadamente 26.5 puntos porcentuales en la tasa de devolución y deportación.

La caída en los aseguramientos responde en buena medida a una reducción real de los flujos migratorios, no sólo a cambios en los operativos de detección. Menos personas cruzaron México en los primeros meses de 2026 que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, esa disminución no explica por sí sola lo que ocurrió con las deportaciones: mientras las detenciones se desplomaron casi 90 por ciento, las expulsiones se mantuvieron prácticamente igual. Eso significa que México deportó a una proporción mucho mayor de quienes sí logró detectar.

Las personas originarias de Guatemala encabezaron los registros de deportación durante el primer trimestre de este año, seguidas por Honduras y El Salvador, países históricamente vinculados con los flujos migratorios regionales hacia Estados Unidos y que concentran la mayor parte de las operaciones de retorno de nuestro país.

También figuraron personas provenientes de Cuba y Venezuela, aunque en proporciones menores con relación al total de aseguramientos registrados para esas nacionalidades. En contraste, las devoluciones de personas originarias de Asia, África y Europa fueron considerablemente más bajas, pese a que dichas rutas han cobrado relevancia en años recientes. Nacionalidades como China, Uzbekistán, Vietnam, Camerún o Nigeria aparecieron en las estadísticas con cifras reducidas frente a los países centroamericanos, lo que sugiere diferencias en los esquemas de detección, control y retorno según origen geográfico.

Enero de 2026 concentró el mayor número de eventos del trimestre con cuatro mil 159 casos; febrero registró tres mil 186 y marzo repuntó ligeramente con tres mil 728. Aunque los números se mantienen muy por debajo de los registrados en los primeros meses de 2025, el ritmo sostenido de las devoluciones, que no acompañó la caída de los aseguramientos, es el principal indicador de un endurecimiento operativo.

Esto ocurre, además, en un contexto de presión regional sostenida para contener el paso de migrantes hacia Estados Unidos, particularmente tras el reforzamiento de acuerdos entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de control fronterizo.

Esa dinámica migratoria ha colocado a México en una posición de mayor corresponsabilidad en la gestión de los flujos migratorios continentales, con implicaciones operativas, presupuestales y de derechos humanos que aún se procesan en la agenda pública.

Las cifras se dan, además, en un contexto de señalamientos de organizaciones civiles y colectivos de defensa de derechos humanos, que en semanas recientes denunciaron presuntas redadas y operativos migratorios en distintos puntos de la Ciudad de México, particularmente en zonas con presencia de comunidades extranjeras y personas en tránsito. Activistas han advertido sobre revisiones migratorias y detenciones que, aseguran, han generado temor entre migrantes asentados temporalmente en la capital del país.

Ante las denuncias, el Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó que se trate de redadas.

El instituto sostuvo que los operativos se realizan en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, con el objetivo de “prevenir actos delictivos”, y no como acciones dirigidas específicamente contra la población migrante.

Al ser cuestionada al respecto por La Razón, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, rechazó que las deportaciones sean una prioridad del Gobierno federal.