Analizan cambios constitucionales por pensiones ‘exorbitantes’ en Pemex y extinta Luz y Fuerza del Centro

El Gobierno federal analiza cambios constitucionales por las “exorbitantes” pensiones en Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro.

En conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que hay pensiones que son ofensivas.

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay pensiones que son ofensivas para el pueblo de México, un millón de pesos, imagínense, mensuales”, reclamó Claudia Sheinbaum.

“Y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza cuando fue liquidada por Calderón quedaron en el abandono mientras otros están recibiendo pensiones millonarias”.

“Entonces, tanto Luz y Fuerza como el caso de Pemex, estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de ex funcionarios de todo el periodo neoliberal”.

En tanto, Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló que en una investigación sobre pensiones de exfuncionarios hay uno de la extinta Luz y Fuerza del Centro que recibe un millón al mes y otros de más de 300 mil pesos.

Buenrostro informó que se ha detectado a través de la dependencia “pensiones exorbitantes y sobornos”.

Buenrostro dijo que hay casos de personas que reciben un millón de pesos mensuales; 33 casos de montos que van de 700 mil a 999 mil pesos mensuales; 75 con pensiones de 400 a 699 mil pesos mensuales; 205 con rangos de 300 a 399 mil; 603 de 200 a 299 mil pesos.

“Otros están dando pensiones millonarias de exfuncionarios de todo el periodo neoliberal, eso es lo primero y lo segundo es sobre lo que revelo esta institución de Estados Unidos, dos contratos se hicieron en el periodo de Pena Nieto. Se hicieron auditorias y se presentaron denuncian penales, pero hay una observación de que posiblemente pudieron no hacerse bien, por eso la secretaria corrupción abrió esta investigación”, dijo al tomar la palabra Claudia Sheinbaum.

Asimismo, se informó que en el caso de Pemex, 15 personas reciben más de 340 mil pesos mensuales; 8 de 320 a 339,999 pesos mensuales; 115 con pensiones de 300 a 319,999 pesos; 133 reciben de 280 a 299,999 mil pesos mensuales; 94 con percepciones de 260 a 279,999 pesos mensuales.

Y señaló que en promedio dichas personas reciben 39 veces más que un trabajador normal, por ello se realizaron mesas de trabajos para revisar la legalidad de las pensiones con la participación del IMSS, ISSSTE, INDEP, PEMEX, CFE SHCP y SABG.

“Se emitirá un oficio para normar los requisitos del pase de supervivencia de las instituciones responsables de cada pensión a la APF”, dijo en su intervención la titular de la secretaria Anticorrupción.

Asimismo, se hizo del conocimiento que se firmarán convenios de colaboración institucionales con RENAPO y registros civiles estatales para agilizar el intercambio de información, además que se emitirá un oficio para regular y homologar la integración de los expedientes de las personas pensionadas en la APF.

