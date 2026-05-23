SCJN inaugura oficina de asesoría jurídica intercultural en Sonora

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el gobernador Alfonso Durazo encabezaron el corte de listón de la sede de la SCJN en Sonora.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha una nueva Oficina Operativa de Asesoría Jurídica Intercultural en Guaymas, Sonora, con el propósito de ampliar el acceso a la justicia para pueblos indígenas y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

Durante la inauguración, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la autonomía y la independencia judicial deben entenderse bajo un esquema de colaboración entre instituciones.

En este sentido, enfatizó que han quedado atrás los tiempos de desconfianza entre instituciones.

Autoridades judiciales y gobernadores tradicionales yaquis durante la inauguración de la nueva oficina de asesoría intercultural en Guaymas. ı Foto: SCJN

“Todos trabajamos para el mismo pueblo: el pueblo de México; todos buscamos el mismo objetivo”, expresó el funcionario.

El evento reunió a autoridades judiciales, representantes federales y gobernadores tradicionales de comunidades yaquis.

Entre los asistentes estuvieron integrantes del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal de Disciplina Judicial y representantes de distintas comunidades de la región.

Representantes de los pueblos originarios y del sector judicial celebran la apertura de la Oficina de Asesoría Jurídica Intercultural. ı Foto: SCJN

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que el acceso a la justicia debe estar garantizado para todas las personas, sin distinción de condiciones económicas o sociales.

“La justicia no es un privilegio. La justicia es un derecho”, afirmó el mandatario estatal.

El rector de la Universidad del Pueblo Yaqui, Crescencio Buitimea Valenzuela, señaló que la apertura de esta oficina representa un paso para acercar las instituciones a las comunidades indígenas y fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural dentro del sistema de justicia.

El nuevo espacio de la Defensoría Pública en Guaymas ofrecerá atención jurídica con personal bilingüe y especializado en derechos indígenas. ı Foto: SCJN

A su vez, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, afirmó que los planes de justicia dirigidos a comunidades indígenas cuentan ahora con respaldo constitucional. El funcionario señaló que estos mecanismos ya forman parte del marco legal mexicano.

Finalmente, Benjamín Rubio Chávez, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, indicó que este nuevo espacio permitirá ofrecer atención jurídica desde el territorio y con personal que conozca las lenguas indígenas y las particularidades culturales de cada comunidad.

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