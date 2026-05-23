Central Nucleoeléctrica Laguna Verde mantiene operación segura y en apego a estándares: CFE

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) mantiene condiciones operativas, técnicas y organizacionales estables, en estricto apego a la normatividad nacional y a los más altos estándares internacionales en materia de seguridad nuclear.

Las actividades se desarrollan bajo un marco regulatorio riguroso y mecanismos permanentes de supervisión, capacitación y fortalecimiento técnico, orientados a garantizar la seguridad, confiabilidad y continuidad de sus actividades.

Situación operativa y fortalecimiento de capacidades

La operación de la CNLV mantiene condiciones de confiabilidad y continuidad, respaldadas por procesos técnicos, operativos y organizacionales que permiten el desarrollo seguro de sus funciones.

En materia de fortalecimiento de capacidades, se cuenta con personal en proceso de ascenso a Operadores Senior de Reactor (SRO) , así como con candidatos en formación para desempeñarse como Operadores de Reactor (RO) , lo que contribuye a la continuidad del conocimiento especializado.

Los programas de capacitación, certificación y recertificación del personal técnico y operativo se ejecutan de manera continua, garantizando las competencias requeridas para el desempeño de funciones críticas.

Como parte de la planeación estratégica de recursos humanos , se han implementado mecanismos de anticipación ante jubilaciones naturales , con el propósito de asegurar la disponibilidad de personal calificado y fortalecer la continuidad operativa.

Asimismo, el programa de gestión del conocimiento permanece en operación e incorpora la formación de nuevos instructores de simulador con experiencia técnica y dominio normativo, fortaleciendo la transferencia de experiencia y el desarrollo profesional del personal.

Operación bajo estándares regulatorios

La CNLV opera bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), en cumplimiento de la normatividad nacional y en alineación con estándares internacionales establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

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La cultura de seguridad, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento permanente de capacidades técnicas forman parte de los procesos esenciales para la operación de instalaciones nucleares altamente especializadas.

Los retos asociados a la gestión de capital humano corresponden a procesos institucionales propios de una instalación de alta especialización y son atendidos de manera permanente mediante esquemas de planeación, capacitación y sucesión operativa.

En este contexto, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde opera de manera segura, confiable y conforme a los estándares regulatorios vigentes, con mecanismos orientados a preservar la continuidad operativa y el desempeño seguro de sus instalaciones.

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