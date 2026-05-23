Explican en comunicado

Central Nucleoeléctrica Laguna Verde mantiene operación segura y en apego a estándares: CFE

Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) mantiene operación segura y en apego a estándares en materia de seguridad nuclear

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde opera bajo estrictos estándares internacionales de seguridad nuclear.
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde opera bajo estrictos estándares internacionales de seguridad nuclear. Foto: CFE
Por:
La Razón Online

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV) mantiene condiciones operativas, técnicas y organizacionales estables, en estricto apego a la normatividad nacional y a los más altos estándares internacionales en materia de seguridad nuclear.

Las actividades se desarrollan bajo un marco regulatorio riguroso y mecanismos permanentes de supervisión, capacitación y fortalecimiento técnico, orientados a garantizar la seguridad, confiabilidad y continuidad de sus actividades.

Situación operativa y fortalecimiento de capacidades

  • La operación de la CNLV mantiene condiciones de confiabilidad y continuidad, respaldadas por procesos técnicos, operativos y organizacionales que permiten el desarrollo seguro de sus funciones.
  • En materia de fortalecimiento de capacidades, se cuenta con personal en proceso de ascenso a Operadores Senior de Reactor (SRO), así como con candidatos en formación para desempeñarse como Operadores de Reactor (RO), lo que contribuye a la continuidad del conocimiento especializado.
  • Los programas de capacitación, certificación y recertificación del personal técnico y operativo se ejecutan de manera continua, garantizando las competencias requeridas para el desempeño de funciones críticas.
  • Como parte de la planeación estratégica de recursos humanos, se han implementado mecanismos de anticipación ante jubilaciones naturales, con el propósito de asegurar la disponibilidad de personal calificado y fortalecer la continuidad operativa.
  • Asimismo, el programa de gestión del conocimiento permanece en operación e incorpora la formación de nuevos instructores de simulador con experiencia técnica y dominio normativo, fortaleciendo la transferencia de experiencia y el desarrollo profesional del personal.

Operación bajo estándares regulatorios

La CNLV opera bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), en cumplimiento de la normatividad nacional y en alineación con estándares internacionales establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

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La cultura de seguridad, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento permanente de capacidades técnicas forman parte de los procesos esenciales para la operación de instalaciones nucleares altamente especializadas.

Los retos asociados a la gestión de capital humano corresponden a procesos institucionales propios de una instalación de alta especialización y son atendidos de manera permanente mediante esquemas de planeación, capacitación y sucesión operativa.

En este contexto, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde opera de manera segura, confiable y conforme a los estándares regulatorios vigentes, con mecanismos orientados a preservar la continuidad operativa y el desempeño seguro de sus instalaciones.

am

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