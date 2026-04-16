CSP repite en la lista de los 100 más influyentes

La Presidenta, entre el Papa León XIV y Marco Rubio, ayer, en la publicación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a ser considerada dentro de la lista de las cien personas más influyentes, que elabora la revista Time, en donde se reconoce por su manera de lidiar con los amagos arancelarios e intenciones de intervención extranjera por parte de Estados Unidos.

Por segundo año consecutivo, la mandataria federal apareció en el ranking donde se ubica después del Papa León XIV, quien ocupa el primer lugar, y por encima de los estadounidenses Donald Trump y Marco Rubio, presidente y secretario de Estado, respectivamente.

El Dato: Claudia Sheinbaum ha optado por vestir prendas artesanales combinadas con trajes sastres en eventos oficiales, giras y encuentros con líderes políticos del mundo.

El artículo sobre la Jefa del Ejecutivo resalta que el primer año completo de su administración se enmarcó por los amagos del Gobierno estadounidense para imponer tarifas a las mercancías que se exportan y por las intenciones de intervención para combatir a narcotraficantes.

Debido a la forma en que enfrentó tal situación, se le destaca por haber dado una “lección de diplomacia”. Además, en materia de seguridad su Gobierno llevó a cabo operativos que derivaron en la captura de capos como Nemesio Oseguera Cervantes, lo cual fue considerado como la manera en la que se evitó una intervención estadounidense más agresiva.

“Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, al evitar la confrontación. Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo”, se lee.

5.o lugar ocupa Sheinbaum en la lista de Forbes Power Women 2025

A pesar del reconocimiento, el artículo pone en duda el curso del sexenio que, aunque se describe como “prometedor”, se mantenga así debido a las múltiples adversidades entre las que se encuentran el manejo de la economía y la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

“Sin embargo, con la economía mexicana estancada, la delincuencia aún crítica y decenas de miles de desaparecidos, puede resultar una tarea ardua convertir su prometedor comienzo en un legado duradero”, señala la publicación.

En una edición pasada, fue considerada en lista de líderes, donde se le describió como una política que encabeza un Gobierno que enfrenta al crimen organizado y, a la vez, las decisiones “expansionistas” de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Además, la mencionó en el catálogo de los “Cien Titanes más influyentes en materia ambiental”, ya que la mandataria mexicana contribuyó en la redacción de dos relevantes reportes para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (ONU).

En diciembre pasado, la Presidenta fue reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo, al ocupar el puesto número cinco en la lista Forbes Power Women 2025, en donde apareció en la quinta posición detrás de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

El New York Times publicó el 8 de diciembre del 2025 que destaca el estilo de la Presidenta al poner el foco sobre la moda indígena mexicana al usar bordados y tomar medidas contra las grandes marcas que imitan el trabajo de los artesanos