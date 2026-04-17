¿Se retrasa el pago de la Pensión Bienestar en mayo? Esto sabemos sobre el calendario 2026

Con la llegada del tercer bimestre del año, los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal como la Pensión Bienestar, esperan el próximo depósito en sus tarjetas.

Aunque el periodo de pago corresponde a mayo, el calendario de este 2026 indica que los recursos no se entregarán de inmediato, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus gastos.

¿Por qué habrá retraso?

Como es costumbre, la Secretaría del Bienestar inicia los depósitos durante los primeros días de cada bimestre. Sin embargo, el arranque de mayo de 2026 presenta una combinación de fechas que impide la actividad bancaria regular.

El calendario de pagos iniciará el 4 de mayo ı Foto: Cuartoscuro

En primer lugar, el viernes 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, una fecha de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo, por lo que tanto los bancos como la administración pública suspenderán sus actividades.

Además el fin de semana del 2 y 3 de mayo, días en los que tradicionalmente la institución no realiza operativos de pago por ser sábado y domingo.

Por estas razones, se prevé que las autoridades den a conocer el calendario oficial, organizado según la letra inicial del primer apellido, el lunes 4 de mayo, iniciando ese mismo día con los depósitos correspondientes a la letra “A”.

Hoy México avanza en la construcción de una sociedad más incluyente. Cada vez más Personas con Discapacidad reciben la Pensión para el Bienestar, la cual reconoce sus derechos y fortalece su bienestar.#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/eE9Mxt8OGK — Bienestar (@bienestarmx) March 10, 2026

Es fundamental recordar que, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo frente a la inflación, los montos de las pensiones y apoyos se incrementaron desde enero de este año. Los depósitos que se realizarán en este bimestre son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Se invita a los beneficiarios a consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar para confirmar las fechas exactas que corresponden a su apellido.