Huelga en Nacional Monte de Piedad: ¿Cómo y dónde recuperar tus prendas empeñadas?

La huelga estalló desde el 1 de octubre de 2025

La huelga en el Nacional Monte de Piedad cumplió seis meses este 1 de abril, generando incertidumbre en miles de familias que tienen sus pertenencias empeñadas.

Debido a que las sucursales siguen cerradas, muchos usuarios se preguntan cómo proteger su patrimonio y qué pasará con sus pagos.

¿Por qué está en huelga?

El conflicto persiste debido a que los directivos y el sindicato no han logrado llegar a un acuerdo. Por un lado, la administración sostiene que es necesario modificar el contrato de los trabajadores para modernizar la institución y evitar la quiebra.

Los artículos empeñados se encuentran resguardados en bóvedas ı Foto: Cuartoscuro

Por otro lado, los trabajadores aseguran que estos cambios solo buscan eliminar sus beneficios y transformar al Monte de Piedad en un banco privado, descuidando así su labor social.

¿Cómo recuperar tus pertenencias?

Tus joyas y artículos están seguros en las bóvedas, pero por ahora no se pueden entregar físicamente. Si ya liquidaste tu deuda, tienes estas opciones:

Profeco (La vía más rápida): Llama al Teléfono del Consumidor ( 55 5568 8722 ) para recibir asesoría sobre cómo reclamar tu prenda.

Vía judicial: Puedes acudir al Tribunal Laboral Federal en la CDMX, aunque este proceso suele ser más lento.

Tras una hora de protesta, trabajadores del Nacional Monte de Piedad retiran bloqueo de Eje Central, Lázaro Cárdenas y Av. Juárez. @AlcCuauhtemocMx. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/LvDcR1PYHH — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 31, 2026

Con el objetivo de apoyar a sus clientes, el Nacional Monte de Piedad decidió extender los plazos para evitar que los artículos empeñados sean vendidos.

De esta manera, los objetos que tenían una fecha de vencimiento anterior ahora cuentan con una nueva fecha límite de pago hasta el 1 de abril de 2026, mientras que las prendas cuyo remate estaba programado para septiembre de 2025 ahora se encuentras a la venta desde el 6 de abril de 2026.

Para el proceso de pagos, aunque no hay servicio en ventanillas, puedes realizar tus abonos en:

La aplicación Monte App y su página web.

Bancanet de Banamex o por transferencia (SPEI).

En efectivo en tiendas OXXO y sucursales de Banamex.

Guarda muy bien todos tus comprobantes de pago para poder recoger tus cosas en cuanto se solucione el conflicto y las sucursales vuelvan a abrir.