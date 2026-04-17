Tren Lechería - AIFA se inaugura próximo fin de semana, tentativamente

La inauguración del tramo del tren que va de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será inaugurado, tentativamente, el próximo fin de semana.

Durante la conferencia presidencial de este viernes, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, remitió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, una ficha para señalar que aún falta que la presidenta Claudia Sheinbaum, que este viernes viaja a Europa, ratifique que la obra ya puede iniciar operaciones.

“Sobre la inauguración del tren Lechería-AIFA. El encargado de esta gran obra, Andrés Lajous, informa que aún tenemos que confirmar con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que en principio sería el próximo fin de semana. Entonces, estamos en tiempo… Ahora está la Presidenta fuera, como ustedes saben, la extrañamos mucho, pero sería el próximo fin de semana. Tentativamente no es una fecha oficial, pero ya están listos para abrir a la brevedad”, dijo Rosa Icela Rodríguez este viernes en Palacio Nacional.

Este tramo forma parte de la obra ferroviaria que busca conectar al AIFA con Pachuca, Hidalgo, y cuyos planes apuntan a que concluirá en 2027.

Este proyecto va por un recorrido de 57 kilómetros de doble vía electrificada, el cual se busca concretar en un tiempo promedio de 38 minutos.

Con esto, se espera beneficiar a aproximadamente 1.2 millones de habitantes y se contempla una demanda diaria de 83 mil 112 personas.

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FGR