Rosa Icela Rodríguez encabeza Mañanera del Pueblo por tercera ocasión

Por tercera ocasión, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la Mañanera del Pueblo, en sustitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al arranque de este ejercicio, la funcionaria recordó que la la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió anoche en un vuelo rumbo a Barcelona, España, para participar en la Cuarta Cumbre de Defensa de la Democracia, una iniciativa que, recordó, surgió en el marco de la 79 Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en 2024.

Rosa Icela Rodríguez también mencionó que la salida del país de la Presidenta fue notificada con oportunidad al Senado de la República.

La primera conferencia en la que Rosa Icela Rodríguez suplió a la mandataria en la conferencia fue el 16 de junio pasado, cuando la Jefa del Poder Ejecutivo Nacional salió rumbo a Canadá, a la cumbre del G7.

También el pasado 5 de diciembre, cuando la Presidenta acudió al Sorteo del Mundial, en Washington.

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FGR