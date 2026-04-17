Pablo Lemus afirma que ‘MC Jalisco se cuece aparte’; reta a Máynez por Plan B

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, dejó claro que la bancada naranja no respaldará imposiciones desde la dirigencia nacional ni será “alfil de Morena”;

Pablo Lemus afirmó que “MC Jalisco se cuece aparte”, aunque negó un rompimiento.

Pablo Lemus lanzó una advertencia directa al líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez: los diputados locales de su partido votarán en contra del Plan B de reforma electoral, pese a que la dirigencia nacional ya lo aprobó.

“No fui consultado”, reveló Pablo Lemus, al referirse a la postura que la cúpula de Movimiento Ciudadano intentó impulsar desde la Ciudad de México.

Pablo Lemus lejos de rebajar el tono, subrayó que no respalda los apoyos a Morena y que la bancada local actuará con “congruencia política y social”, no como una “borregada” que obedece órdenes externas.

“Esto es simple y sencillamente un ejemplo de congruencia política y social. De no hacer simplemente lo que nos manden desde México, sino hacer lo que la gente quiere que hagamos en Jalisco”, afirmó Pablo Lemus.

A pesar de la contundencia de sus dichos, Pablo Lemus se apresuró a descartar cualquier rompimiento con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, asegurando que existe “absoluto respeto y trabajo conjunto”. Sin embargo, la distancia práctica quedó clara: la fracción jalisciense votará en contra del Plan B, una iniciativa que, aunque considera positiva en la reducción del gasto burocrático, atenta –según Lemus– contra la autonomía de los estados y municipios.

“No existe en lo absoluto un rompimiento con la dirigencia nacional. Hay un absoluto respeto, trabajo conjunto… pero no es un rompimiento. Esto es un ejemplo de congruencia”, insistió el gobernadorPablo Lemus.

Pablo Lemus fue más allá y cuestionó el modelo de partido “alfil” que, dijo, prevalece en otras fuerzas políticas. En contraste, presumió que en Jalisco no se actúa por imposición, sino escuchando a la ciudadanía.

“Yo nunca me he asumido como un militante de un partido político. Yo siempre me he asumido como un representante de la ciudadanía en el poder público, en el servicio a los demás. Y yo voy a seguir con mi misma congruencia. Por eso felicito a la fracción de Movimiento Ciudadano, porque esto es congruencia política, congruencia ciudadana”, expresó Pablo Lemus.

Pablo Lemus aprovechó para felicitar públicamente a la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, a quienes calificó como congruentes y responsables. “La gente no nos quiere ver del lado de Morena, como un partido alfil. Nos quiere ver como un partido de oposición responsable”, remató.

El mensaje es claro: en Jalisco, Movimiento Ciudadano camina con agenda propia. La advertencia a Álvarez Máynez ya está hecha. Y el voto en contra del Plan B será un hecho, con o sin el respaldo de la dirigencia nacional.

En medio del pleito entre MC nacional y MC Jalisco, el partido naranja anunció, en su cuenta oficial de X, que el líder moral emecista, Dante Delgado, llegó de visita a la Casa Ciudadana del estado. En la foto de la publicación en la red social, Delgado aparece con la coordinadora local, Mirza Flores.

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FGR