Pablo Lemus agradece a Claudia Sheinbaum apoyo a Jalisco tras abatimiento de ‘El Mencho’

Pablo Lemus agradeció a Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad el acompañamiento federal ante la situación de violencia en Jalisco.

En el contexto de la violencia que desató el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad por el acompañamiento brindado a la entidad.

El mandatario estatal señaló que la presencia de la mandataria federal y del Gabinete de Seguridad refleja la solidaridad del Estado mexicano ante la situación registrada en Jalisco.

Asimismo, destacó que los resultados obtenidos han sido producto de una amplia coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender las diversas situaciones que se han presentado en la entidad.

Pablo Lemus también extendió un reconocimiento a la población jalisciense por la reacción que mantuvo durante los últimos días, en el contexto del abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’.

El gobernador subrayó además el crecimiento y desarrollo económico de Jalisco, al señalar que por primera vez en la historia el estado es el principal territorio no fronterizo en exportaciones.

En ese sentido, pidió el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum para contar con una planta de ciclo combinado, la cual, dijo, permitirá impulsar diversos proyectos estratégicos que beneficien el progreso de la entidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am