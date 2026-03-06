Reconoce a Federación y a ciudadanía

Pablo Lemus agradece a Claudia Sheinbaum apoyo a Jalisco tras abatimiento de ‘El Mencho’

Pablo Lemus agradece a Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad el respaldo a Jalisco tras la violencia generada por el abatimiento de ‘El Mencho’

Pablo Lemus agradeció a Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad el acompañamiento federal ante la situación de violencia en Jalisco.
Pablo Lemus agradeció a Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad el acompañamiento federal ante la situación de violencia en Jalisco. Foto: Captura de video
Por:
Yulia Bonilla

En el contexto de la violencia que desató el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad por el acompañamiento brindado a la entidad.

El mandatario estatal señaló que la presencia de la mandataria federal y del Gabinete de Seguridad refleja la solidaridad del Estado mexicano ante la situación registrada en Jalisco.

Asimismo, destacó que los resultados obtenidos han sido producto de una amplia coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender las diversas situaciones que se han presentado en la entidad.

TE RECOMENDAMOS:
Un tótem del Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara, Jalisco, días después de la ola de violencia desatada tras operativo contra "El Mencho".
Ante llegada de millones de visitantes

México alista estrategia de seguridad ‘Plan Kukulcán’ para el Mundial 2026

Pablo Lemus también extendió un reconocimiento a la población jalisciense por la reacción que mantuvo durante los últimos días, en el contexto del abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’.

El gobernador subrayó además el crecimiento y desarrollo económico de Jalisco, al señalar que por primera vez en la historia el estado es el principal territorio no fronterizo en exportaciones.

En ese sentido, pidió el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum para contar con una planta de ciclo combinado, la cual, dijo, permitirá impulsar diversos proyectos estratégicos que beneficien el progreso de la entidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La titular del SESNSP, Marcela Figueroa, informó que Jalisco redujo 47% los homicidios dolosos en los últimos 18 meses.
Informan en Mañanera

Homicidios en Jalisco bajan 47% en 18 meses; enero de 2026 registra el nivel más bajo desde 2015