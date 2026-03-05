Ve estudio 5 puntos calientes tras caída de El Mencho

Al menos cinco estados serán “los puntos más calientes” tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, de acuerdo con un análisis publicado por InSight Crime, en el que advierte que estas entidades serán escenario de la reconfiguración del liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a escala territorial.

Para el centro de investigaciones, estudiar el comportamiento de esta organización criminal es relevante, pues se trata de la primera vez desde 2010 —cuando nació el CJNG— que opera sin su máximo líder, quien fue uno de los objetivos prioritarios tanto en México como en Estados Unidos.

El alcance del Cártel Jalisco en los estados mexicanos, señaló Insight Crime, se dejó ver de manera muy clara en la respuesta inmediata de la organización después de la muerte de El Mencho.

El Dato:; El informe revela que, desde la creación del CJNG, se ha forjado una reputación de violencia extrema y expansión, con presencia en casi todo México y vínculos internacionales.

“El grupo estableció cientos de bloqueos en las principales carreteras de 20 estados, atacó a las fuerzas de seguridad y cerró secciones enteras de las principales ciudades” del país, indicó. Ante la incógnita de si esta fuerza se mantendrá unida alrededor del cártel con una cabeza que no sea la de Oseguera Cervantes, la ONG con sede en Estados Unidos ve cinco ubicaciones que tendrán que ser monitoreadas por las autoridades, debido a que serán clave en el intento del CJNG por prevalecer.

En primer lugar está Jalisco, “la base histórica y epicentro de las operaciones” del cártel fundado por El Mencho. La ONG advirtió que, en este estado, el CJNG “está involucrado en una variedad de economías criminales, desde el narcotráfico hasta las redes de extorsión locales”.

El think thank o centro de pensamiento sobre criminalidad en América advirtió que, en Jalisco, el cártel mantiene “profundos vínculos sociales y económicos que le han permitido retener el control casi total” del territorio en la regiñón.

25 Agentes de la GN murieron en el operativo contra El Mencho

En segundo lugar aparece Michoacán, entidad de nacimiento de Nemesio Oseguera. Aquí, “el CJNG ha intentado establecer un mayor control”, porque representa un punto estratégico, “debido a su acceso a los puertos del Pacífico y a las zonas de producción de drogas sintéticas”.

También está Guanajuato, un estado clave para las operaciones de robo de combustible. Aunque, señaló el informe, el Cártel Jalisco ha tenido que lidiar en esta entidad con el Cártel Santa Rosa de Lima, “ha mantenido ciertas alianzas estratégicas con pequeñas células locales”.

En cuarta posición se destaca Sinaloa, donde, de acuerdo con el análisis citado, el CJNG negoció una inesperada alianza con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder capturado del Cártel de Sinaloa, con el fin de combatir a La Mayiza, otra facción de la misma organización, que vive un proceso de fragmentación.

“El acuerdo fue coordinado por miembros de alto rango del CJNG cercanos a El Mencho”, pero La Mayiza “podría tomar la delantera aquí luego del asesinato” de Oseguera Cervantes. Finalmente, InSight Crime señaló a Baja California como un punto importante, debido a que representa la llave de acceso del cártel a la frontera con Estados Unidos.

“El grupo ha intentado expulsar células del Cártel de Sinaloa y ha atacado directamente a las fuerzas de seguridad locales. Queda por ver si una alianza recientemente establecida con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa se desmoronará o ayudará al CJNG a mantener el control” en esta entidad.

En el análisis de la ONG se incluye un mapa actualizado con las consideraciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de la situación del cártel.

De acuerdo con este mapeo, aun sin El Mencho, el grupo se mantiene con hegemonía en los estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Colima.

Se distinguen, además, 14 estados bajo control parcial, nueve con influencia y ocho entidades donde se disputa la plaza con grupos rivales.

La evaluación de la geografía del CJNG considera que esta empresa criminal mantiene alianzas con grupos locales en por lo menos 16 entidades.

RESPALDO INSTITUCIONAL. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó en Tapalpa la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, donde reiteró el respaldo institucional a los municipios de la región Sur del estado tras los hechos registrados el 22 de febrero.

Acompañado por alcaldes de la región, el mandatario subrayó que la prioridad es restablecer la tranquilidad y garantizar condiciones para la recuperación económica, especialmente el sector turístico que distingue a la zona a nivel nacional.

Lemus Navarro destacó la importancia de la presencia operativa de corporaciones como la Guardia Nacional (GN), el Ejército y la Policía Estatal, con el objetivo de reforzar la vigilancia en carreteras y espacios públicos. Señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno busca enviar un mensaje claro de certidumbre a la población y al sector turístico, uno de los motores económicos de esta zona serrana.

Durante el encuentro, el gobernador informó que existe comunicación directa con cadenas comerciales para agilizar la reapertura de establecimientos afectados, así como un llamado a los municipios para mantener la agenda de eventos públicos sin cancelaciones.

Como parte de la gira, el Ejecutivo estatal anunció la creación de un fondo solidario, en coordinación con el Gobierno federal, para apoyar a familias, trabajadores y empresas impactadas por la suspensión de actividades. El esquema contempla respaldo a quienes perdieron vehículos —previa denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco— y forma parte de una estrategia integral de reactivación económica que ya tuvo una primera sesión en Puerto Vallarta.

DISTRIBUCIÓN DEL CÁRTEL ı Foto: Especial

CSP regresará a Jalisco tras abatimiento del capo

Por Yulia Bonilla

A menos de dos semanas del operativo que derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, y una reacción violenta por integrantes de dicho grupo criminal, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizará una visita a Guadalajara este viernes.

El viaje se realizará en el marco de la gira que la Presidenta inició en enero de este año para recorrer todas las entidades federativas junto con el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de supervisar y valorar las condiciones de cada estado.

Se prevé que la conferencia se lleve a cabo en la V Región Militar, la cual se ubica a poco más de dos kilómetros y medio del Recinto de la Paz, el exclusivo panteón en donde este lunes fue sepultado El Mencho.

Al compartir más detalles de su agenda de este fin de semana, comentó que el sábado acudirá al Estado de México y el domingo encabezará un evento junto con mujeres que laboran en la Defensa y la Secretaría de Marina (Semar), con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Adelantó que la conferencia del próximo lunes no se llevará a cabo en Palacio Nacional, sino en la delegación Gustavo A. Madero, en donde se inaugurará el Hospital de La Pastora, que se convertirá en el Primer Centro Oncológico Integral.

“Se hizo hace mucho tiempo por el que era el delegado de la GAM, se abandonó. Nosotros, en el Covid, lo utilizamos. Por cierto, Modelo, la empresa Modelo dio 100 millones de pesos para remodelar, para Covid, ese hospital. Y después, por las características del propio lugar, decidimos desde la Jefatura de Gobierno que fuera para una atención oncológica integral para las mujeres. Se hizo un pequeño avance, pero ya, en realidad, lo terminamos ya nosotros; que es el Modelo de Atención Integral para Cáncer de Mama, que va a haber en distintos estados de la República”, dijo.