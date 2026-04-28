Gobernadora de Chihuahua negó conocer presencia de agentes de EU en operativo: Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y la gobernadora de Chihuahua.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, le confirmó que desconocía la presencia de integrantes de alguna agencia de seguridad de Estados Unidos durante un operativo en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos.

“La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, declaró el funcionario federal en conferencia de prensa.

El pasado 24 de abril, la gobernadora se reunió Omar García Harfuch para compartirle las investigaciones sobre la presencia de agentes estadounidenses ―que murieron el 19 de abril en un presunto accidente―, durante una operación que derivó en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua.

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En tanto, este 28 de abril, el funcionario federal se refirió a la cooperación con Estados Unidos, y reiteró que se limita a intercambio de información.

“En el caso de Chihuahua, nosotros no tenemos pleno conocimiento de la de qué estaban haciendo personas, que obviamente lamentamos mucho su fallecimiento, pero eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República sobre la investigación que está desarrollando”, comentó.

Por separado, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que, por la dimensión del despliegue, resultaba difícil distinguir a personas específicas dentro del grupo. “Entre 50 y tantos elementos, dos no se ven” , expresó a los agentes estadounidenses.

Explicó que la intervención del Ejército en la operación en El Pinal se limitó a brindar seguridad periférica. Detalló que en el despliegue participó el 66 Batallón de Infantería, con base en Delicias, y el 75 Batallón, desplegado en Parral.

Trevilla Trejo subrayó que los agentes estadounidenses no ingresaron a instalaciones militares ni tuvieron contacto directo con su personal.

Sobre el laboratorio detectado, el secretario de la Defensa descartó que se tratara del más grande localizado en el país. Explicó que el tamaño de estas instalaciones se mide por el número de reactores y precisó que existen al menos 64 complejos asegurados con mayor capacidad. Como referencia, mencionó uno ubicado en Álamos, Sonora, asegurado en diciembre de 2023, que contaba con 56 reactores.

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cehr