‘Estamos listos para escucharlos’: Rosa Icela ante reunión con Alto Comisionado de ONU

En el marco de la reunión que la próxima semana sostendrá el Gobierno de México con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, tras el informe sobre desapariciones con el que se hicieron señalamientos contra el Estado mexicano, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se encuentran en disposición de escuchar y entablar un diálogo al respecto, sin dejar de recalcar que el rechazo a dicho balance se mantiene y no cambiará.

Hace tres semanas, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un balance en el que acusó que en México ocurren desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, razón por la que se ha solicitado al Secretario General de las Naciones Unidas que este caso sea remitido con urgencia ante la Asamblea General. Las afirmaciones fueron rechazadas por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada sobre la reunión que se tendrá la próxima semana con el organismo internacional, la secretaria Rosa Icela Rodríguez ratificó que se le presentarán las acciones implementadas para atender a las víctimas y combatir este delito, pero sobre todo, que habrá apertura para el intercambio de posturas.

“La Secretaría o cualquier dependencia, siempre está abierta a las preguntas, a los cuestionamientos que tiene un visitante, un personaje como el alto comisionado de Naciones Unidas. Entonces, más bien, pues nosotros en el equipo, pues estamos listos para escucharlos. Claro que haremos el planteamiento de los avances que hemos tenido, pues no solamente en materia de desaparecidos”, declaró Rosa Icela Rodríguez este viernes en Palacio Nacional, al sustituir a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien viaja a Europa, en la Mañanera del Pueblo.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que este diálogo a desarrollarse no implica un cambio en la opinión que se manifestó para rechazar los señalamientos del Comité.

“Una cosa es el contenido de un documento. O sea, no estamos a favor de las conclusiones de ese documento. Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia. Nunca cambiaron. Y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales”, declaró Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez reitero que la inconformidad con lo expuesto en el balance es por no tomar en cuenta la información que el gobierno le ha proporcionado sobre los trabajos hechos para atender este delito, lo cual incluso ha llegado a derivar en colaboración para tener el apoyo internacional en esta materia.

“Ellos apoyan, por ejemplo, con la con la organización de población, con la UNFA de Naciones Unidas en el tema de forenses, en fin, hay mucho trabajo con ellos”, dijo Rosa Icela Rodríguez .

Rosa Icela Rodríguez sostuvo que siempre se ha mantenido el acceso a toda la información disponible sobre desapariciones, contexto en el cual instó a que sean las mismas instancias las que reconozcan que México es de los países que más colabora en este sentido.

“Pregúntenles a los diversos organismos, cuántas reuniones se llevan a cabo con las autoridades mexicanas, no solamente con la autoridad federal. Ellos también visitan o ven, se se se entrevistan con las autoridades estatales, municipales, con el poder judicial, hacen recorridos, hacen visitas, en fin, están permanentemente trabajando con nosotros”, remarcó Rosa Icela Rodríguez.

En ese sentido, Rosa Icela Rodríguez comentó que siempre se ha colaborado con el Alto Comisionado ni con otras instancias de la ONU, como la Agencia para los Refugiados, y otros mecanismos de derechos humanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR